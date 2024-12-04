Fenerbahçe'de Talisca gelişmesi: Anlaşmayı duyurdular!
Fenerbahçe uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Anderson Talisca transferinde mutlu sona yakın. Sarı-lacivertlilerin Brezilyalı yıldızla prensip anlaşmasına vardığı iddia edildi. İşte detaylar...
Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek adına Anderson Talisca’yı transfer etmeye bir adım daha yaklaştı.
Sarı-lacivertlilerin uzun süredir kadrosuna katmak için uğraş verdiği Talisca'yı ikna ettiği iddia edildi.
Sky Sport'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Talisca ile prensip anlaşmasına vardı.
Rudy Galetti'nin verdiği bilgilere göre Fenerbahçe, Al Nassr ile ise transferin şartlarına ilişkin görüşmelerini sürdürüyor.
Haberde kulüple devam eden görüşmelerin olumlu seyrettiği belirtildi.
Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla 19 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 asistlik skor katkısı verdi.