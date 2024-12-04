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        Haberler Gündem 3. Sayfa KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!

        Diyarbakır'da bir ortaokulda öğrenci, dışarıdan getirdiği cıvayı okuldaki lavaboya döktü. Olayın ardından AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ekipleri okulda temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2024 - 14:01 Güncelleme: 04.12.2024 - 14:28
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        KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!
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        Diyarbakır'da olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarıda bulduğu cıvayı okula getirerek lavaboya döktü.

        ÖĞRETMEN FARK ETTİ KBRN EKİPLERİ GELDİ

        DHA'daki habere göre kokuyu fark eden nöbetçi öğretmenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile okula sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.

        ÖĞRENCİLER UZAKLAŞTIRILDI

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        Öğrenciler alandan uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı.

        ZEHİR ORANI 0.5 ÖLÇÜLDÜ

        KRBN ekiplerinin cıvanın döküldüğü bölgede yaptığı ölçümlerde zehir oranı 0.5 olarak tespit edildi. Ekipler, özel ekipmanlarla okulda temizlik çalışması yaptı.

        Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        #Diyarbakır
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