KBRN ekipleri harekete geçti! Okulda lavaboya cıva döktü!

Diyarbakır'da olay, sabah saatlerinde Kayapınar ilçesindeki Akşemsettin Ortaokulu'nda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir öğrenci, dışarıda bulduğu cıvayı okula getirerek lavaboya döktü.

ÖĞRETMEN FARK ETTİ KBRN EKİPLERİ GELDİ DHA'daki habere göre kokuyu fark eden nöbetçi öğretmenin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi ile okula sağlık, AFAD Kimyasal Biyolojik Radyolojik Nükleer Tehditler (KBRN) ve polis ekipleri sevk edildi.

ÖĞRENCİLER UZAKLAŞTIRILDI REKLAM Öğrenciler alandan uzaklaştırılırken, sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde kimyasal maddeden etkilenen olmadığı anlaşıldı.