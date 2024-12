Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin, organize suç örgütüne yönelik 10 Kasım’da düzenlediği 'KUYU-37' adı verilen operasyonda, şüphelilerin adreslerinde ele geçirilen bazı silah, mühimmat ve el bombalarının emniyet envanterine ait olduğu belirlendi.

Başkomiser Z.T.M.’nin, silah ve mühimmatları Mezitli Devriye Ekipler Amirliği’nde görevli polis memuru eşi A.M. ile avukat M.Y. ile birlikte bir av bayisine sattığı saptandı. Çalınan silah ve mühimmatın envanterden düşürülebilmesi için eğitimlerde zayiat olarak gösterildiği, sonrasında da suç örgütlerine ulaştırıldığı belirtildi.

Tespitler üzerine KOM ekipleri, 5’i polis, 1’i avukat olan 11 şüphelinin yakalanması için 29 Kasım’da operasyon başlattı. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda O.K., A.M., Z.T.M. ve M.Y.’nin de aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

7 TUTUKLAMA, 4 ŞÜPHELİ SERBEST

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden itirafçı polis O.K., eski polis Y.Y., avukat M.Y., polis eşi A.M. ile E.T., A.K. ve K.B. çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı, 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.