Selma önceki gün 5 kurşunla katledilmişti! Kahreden detay ortaya çıktı!
Bursa'da, 51 yaşındaki Yücel Kömlek'in, 5 kurşunla öldürdüğü 46 yaşındaki Selma Tarcan, dün son yolculuğuna uğurlandı. Tarcan'ın, öldürüldüğü gün, iş yerinde biriken tazminatını anlaşmalı olarak alacağı ve hak kazandığı ev için TOKİ'ye ödeme yapacağı ortaya çıktı
Bursa'da olay, önceki gün saat 07.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Bağlarbaşı Mahallesi Sanayi Caddesi'nde meydana geldi.
AYRILMAK İSTEYEN SELMA'YI TAKİP ETTİ
DHA'daki habere göre yurt dışına yük taşıyan gemide elektrik görevlisi olarak çalışıp 6 ayın ardından Bursa'ya gelen Yücel Kömlek (51), otomobil kiraladıktan sonra aşırı alkol alıp, kendisinden ayrılmak isteyen dini nikahla birlikte yaşadığı Selma Tarcan'ı takip etti.
VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETTİ
Kömlek, işe gitmek için yol kenarında otobüs bekleyen Tarcan'a 8 el ateş etti. Tarcan, vücuduna isabet eden 5 kurşun ile hayatını kaybederken, Kömlek ise ruhsatsız silahıyla kendi yaşamına da son verdi.
TOKİ'DEN EV ALMAYA HAK KAZANMIŞ
Kentte bir market zincirinde aşçı yardımcısı olarak çalışan Selma Tarcan'ın, TOKİ'den ev almaya hak kazandığı öğrenildi.
TAZMİNATINI ALIP TOKİ'YE YATIRACAKTI
İş yeriyle konuşan Tarcan'ın, çalışmak koşuluyla tazminatını anlaşmalı olarak alıp aynı gün TOKİ'nin hesabına yatıracağı da öğrenildi.
SON YOLCULUĞUNA UĞULANDI
Selma Tarcan'ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından ailesi tarafından alınıp dün Osmangazi ilçesinde Hamitler Celal Karakaş Camii'ne getirildi. Tarcan, öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Hamitler Mezarlığı'nda toprağa verildi.