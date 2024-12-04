Antalya'nın Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde, 1 Ağustos tarihinde birlikte yaşadığı Aynur Çilli'yi (43) ormanda başına satır ile vurup taş ile ezerek öldüren, cinayete şahit olan kadının oğlu Bulutcan Çilli'yi (8) de evde boğarak katleden Mehmet Altın (48), 2'nci kez hakim karşısına çıktı.

KARAR DURUŞMASINA ÇIKTI DHA'daki habere göre sanık, Antalya 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu.

"BİLİNÇLİ OLARAK ÖLDÜRMEDİM" Savunmasında olay günü bir anlık öfkeyle hareket ettiğini belirten Altın, "Çıkan tartışma sonunda kendimi kaybettim. Bilinçli olarak öldürmedim. Evin yolunu zor buldum. Eve götürdüğüm çocuğu da sürekli bağırması üzerine susması için iple bağladım. Öldürmeye yönelik bir kastım yoktu" dedi.

ÇOCUĞU 'DOMUZ BAĞI' YÖNTEMİYLE ÖLDÜRMÜŞ Cumhuriyet savcısı mütalaasında, sanığın Aynur Çilli'yi ormanda satır ve başına vurduğu taşla öldürdüğünü, olaya şahit olan 8 yaşındaki çocuğun ise götürdüğü evinde domuz bağı yöntemiyle ölümüne neden olduğunun tespit edildiğini açıkladı.