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        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!

        Beşiktaş, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 22 Aralık'ta, çoğunluk sağlanamaz ise 29 Aralık'ta yapılacağını açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 18:12 Güncelleme: 04.12.2024 - 18:22
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        Beşiktaş'ta olağanüstü seçim tarihi belli oldu!
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        Hasan Arat'ın istifası sonrası seçim kararı alan Beşiktaş yönetimi, yeni başkanını seçeceği tarihi açıklandı.

        Siyah beyazlı takım, başkanlık seçiminin 22 Aralık 2024 Pazar günü, çoğunluk sağlanamaz ise 29 Aralık 2024 Pazar günü yapılacağını açıkladı.

        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Kulübümüzün Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı, 22 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da Zuhuratbaba Mahallesi, Ataköy Bulvarı, No:14 Bakırköy-İstanbul adresinde bulunan Sinan Erdem Spor Salonu'nda aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere yapılacaktır.

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        22 Aralık 2024 Pazar günü toplantı çoğunluğu sağlanamaması halinde ikinci ve son toplantı, çoğunluğa bakılmaksızın 29 Aralık 2024 Pazar günü saat 10.00'da aynı gündemle aynı yerde yapılacaktır.

        Sayın Üyelerimizin toplantıya katılmalarını dileriz.

        Saygılarımızla,

        Beşiktaş Jimnastik Kulübü Yönetim Kurulu

        GÜNDEM

        1- Açılış,

        2- Toplantı Başkanlık Divanı Seçimi,

        3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

        4- Başkan Adaylarının Programlarını Takdimi,

        5- Başkan ve Yönetim Kurulu Seçimi,

        6- Kapanış."

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