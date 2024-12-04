Amerika'da şok cinayet

Amerika'nın en büyük sigorta şirketi olan UnitedHealthGroup'un CEO'su Brian Thompson, New York'ta sokak ortasında öldürüldü. Polis Teşkilatından yapılan açıklamada cinayetin hunharca işlediği belirtildi.

Polis Komiseri Jessica Tisch "Açık konuşmak istiyorum ki bütün deliller ışığında anlaşılan, bu cinayetin önceden düşünülmüş ve planlanmış bir cinayet olduğudur." dedi. Polislerin soruşturmayı derinleştirdiğini bildiren Tisch, cinayetin anlık gelişmiş bir olay olamayacağını aktardı.