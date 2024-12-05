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        Haberler Dünya Trump Savunma Bakanı adayını değiştirebilir | Dış Haberler

        Trump'ın savunma bakanı adayı cinsel tacizle suçlanıyor

        47. ABD Başkanı Donald Trump tarafından ABD Savunma Bakanı olarak seçilen Pete Hegseth hakkında çıkan suçmalar dolayısıyla savunma bakanı adayının değişmesi gündeme geldi. Donald Trump'ın, Pete Hegseth'in yerine Florida Valisi olarak görev yapan Ron DeSantis'i atamayı düşündüğü iddia edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.12.2024 - 00:59 Güncelleme: 05.12.2024 - 01:04
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        Trump savunma bakanı adayını değiştirebilir
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        47. ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanı olarak atanan Pete Hegseth cinsel taciz iddialarıyla suçlanıyor. Cumhuriyetçiler arasında ise bu iddialar rahatsızlık yaratmış durumda. Bu rahatsızlıkların artması nedeniyle Trump'ın Pete Hegseth'in yerine Florida Valisi Ron DeSantis'i savunma bakanı olarak atayabileceği iddia edildi.

        Cumhuriyetçilerin Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham Pete Hegseth hakkında yükseltilen iddialara ilişkin açıklamada bulunarak "Bana göre bu tarz duyumlar çok rahatsız edici. Elbette kendisini savunma hakkına sahip ancak bu durum işleri cidden zorlaştıracaktır." dedi.

        Ron DeSantis'in basın danışmanları ise konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçınırken Trump tarafı da benzer bir tavır sergileyerek herhangi bir yorumda bulunmadı.

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        Ron DeSantis, Trump'ı siyasi konularda eleştirse de kişisel anlamda herhangi bir eleştiride bulunmadığı gibi Trump'ı seçim süreci boyunca savunmaya ve desteklemeye devam etti.

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