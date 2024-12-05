Trump savunma bakanı adayını değiştirebilir

47. ABD Başkanı Donald Trump tarafından savunma bakanı olarak atanan Pete Hegseth cinsel taciz iddialarıyla suçlanıyor. Cumhuriyetçiler arasında ise bu iddialar rahatsızlık yaratmış durumda. Bu rahatsızlıkların artması nedeniyle Trump'ın Pete Hegseth'in yerine Florida Valisi Ron DeSantis'i savunma bakanı olarak atayabileceği iddia edildi.

Cumhuriyetçilerin Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham Pete Hegseth hakkında yükseltilen iddialara ilişkin açıklamada bulunarak "Bana göre bu tarz duyumlar çok rahatsız edici. Elbette kendisini savunma hakkına sahip ancak bu durum işleri cidden zorlaştıracaktır." dedi.