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        Fransa'da Michel Barnier hükümeti düştü

        Fransa'da Michel Barnier hükümeti güven oylamasını 574'e karşı 331 oyla kaybetti. Muhalefet ile bütçe konusunda anlaşamayan hükûmet güven oylamasına gitti. 4 Aralık akşamı yapılan oylamada hükûmet güven oyunu alamayarak düştü.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.12.2024 - 22:34 Güncelleme: 04.12.2024 - 23:33
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        Fransa'da hükümet düştü
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        Fransa, bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıktan ötürü siyasi krize girdikten sonra 4 Aralık Çarşamba günü akşamı güven oylamasına gitti. Güven oylamasında gereken oyu alamayan Michel Barnie hükûmeti düştü. Fransız basınında çıkan haberlere göre Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier hükûmetinin düşmesi ihtimaline karşın yeni aday arayışlarına 1 hafta önce başladı.

        Fransa’da hükümet düştüğü için yeni bir başbakan atanıp yeni bir hükümet kurulana kadar düşen hükümet sınırlı yetkilerle görevine, idari işleri yönetmek için görevine devam eder. Hükümet Genel Sekreterliği’nin yayımladığı bir nota göre, "devletin asgari düzeyde işleyişini ve sürekliliğini sağlamak için" düşen hükümet görevini sürdürür.

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        HÜKÜMET NEDEN DÜŞTÜ?

        Hükümetin düşmesinin başlıca sebepleri arasında bütçe tasarı yer alıyor. Bütçe konusunda muhalefet ile ters düşen Michel Barnier hükümeti muhalefet tarafından neo-liberal politikalar uygulamakla suçlanıyordu.

        Aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi Başkanı Marine Le Pen, ilaç ödemelerindeki kesintiler ve emekli maaşlarındaki artış konusundaki tavrı ile hükümetin işini zora sokmuştu. Diğer yandan solcu Yeni Halk Cephesi Partisi de hükümeti kapitalist olmakla itham ediyordu.

        Muhalefetin tepkisi artınca hükümet güven oylamasına gitmek zorunda kaldı ve oylamadan istediği sonucu alamayarak görevini kaybetmiş oldu.

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