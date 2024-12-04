Fransa'da hükümet düştü

Fransa, bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıktan ötürü siyasi krize girdikten sonra 4 Aralık Çarşamba günü akşamı güven oylamasına gitti. Güven oylamasında gereken oyu alamayan Michel Barnie hükûmeti düştü. Fransız basınında çıkan haberlere göre Fransız Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Michel Barnier hükûmetinin düşmesi ihtimaline karşın yeni aday arayışlarına 1 hafta önce başladı.

Fransa’da hükümet düştüğü için yeni bir başbakan atanıp yeni bir hükümet kurulana kadar düşen hükümet sınırlı yetkilerle görevine, idari işleri yönetmek için görevine devam eder. Hükümet Genel Sekreterliği’nin yayımladığı bir nota göre, "devletin asgari düzeyde işleyişini ve sürekliliğini sağlamak için" düşen hükümet görevini sürdürür.

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HÜKÜMET NEDEN DÜŞTÜ?

Hükümetin düşmesinin başlıca sebepleri arasında bütçe tasarı yer alıyor. Bütçe konusunda muhalefet ile ters düşen Michel Barnier hükümeti muhalefet tarafından neo-liberal politikalar uygulamakla suçlanıyordu.