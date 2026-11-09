Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk dizileri, Türkiye’nin marka değerini yükseltiyor

2026 dönemine ilişkin turizm verilerini paylaşan Erdoğan, Türkiye’nin toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladığını açıkladı. Turizm gelirinin 2025’in aynı dönemine kıyasla yüzde 2,4 artarak 51 milyar 278 milyon dolara ulaştığını belirten Erdoğan, bu rakamla hem çeyreklik hem de dokuz aylık dönemler itibarıyla turizm gelirlerinde en yüksek seviyenin görüldüğünü ifade etti.

Ziyaretçilerin Türkiye’deki ortalama konaklama süresinin 10,34 gece olarak gerçekleştiğini aktaran Erdoğan, kişi başı gecelik ortalama harcamanın ise yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldiğini kaydetti. Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcamasının 120 dolara yaklaştığını belirten Erdoğan, turizm verilerindeki artışın ekonomi ve sektör açısından hayırlı olmasını diledi.

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Turizm sektörüne yönelik desteklerin devam edeceğini bildiren Erdoğan, nisan ayında başlatılan konaklama vergisi indirimi uygulamasının bir yıl daha uzatılacağını açıkladı. Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislere sağlanan çalışan desteğinin de 2028 yılına kadar uzatılması kararı alındığını belirten Erdoğan, “Hayırlı uğurlu olsun” dedi.

TÜRK DİZİLERİNİN ULUSLARARASI BAŞARISINA DİKKAT ÇEKTİ

Turizm ve ihracattaki artışların kendiliğinden gerçekleşmediğinin altını çizen Erdoğan, elde edilen sonuçlarda sektör temsilcilerinin emeğinin yanı sıra hükümetin yatırımlarının, teşviklerinin ve desteklerinin etkili olduğunu söyledi.

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Erdoğan, Türkiye'nin turizmdeki yükselişinde Türk Hava Yolları'nın büyümesine ve Türk dizilerinin uluslararası alanda yaygınlaşmasına da dikkat çekti. Bu unsurların Türkiye'nin marka değerine katkı sağladığını belirten Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bu artışlar Türk Hava Yollarımızın istikrarlı büyümesinin, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının, Türkiye'nin marka değerinin artmasının sonucudur.”

Türk dizilerinin dünya genelinde geniş kitlelere ulaşmasının Türkiye'nin uluslararası tanıtımına katkı sunduğuna işaret eden Erdoğan, turizm ve ihracattaki yükselişin arkasında ülkenin uluslararası itibarındaki artışın da bulunduğunu ifade etti.

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“BUNLAR SADECE BİRER BAŞLANGIÇ"

Türkiye'nin ekonomik büyümesi ve uluslararası alandaki itibarının yükselmesinin farklı sektörlerde olumlu sonuçlar doğurduğunu dile getiren Erdoğan, hükümetin çalışmalarına ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

“Elini vicdanına koyan bir kardeşim şu gerçeği görüyor ve takdir ediyor. Türkiye değiştikçe, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı yükseldikçe, milletçe, başta turizm ve ihracat olmak üzere birçok alanda olumlu haberler alıyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elde edilen başarıların henüz başlangıç niteliğinde olduğunu belirterek, “Tabii bunlar her zaman söylediğim gibi sadece birer başlangıç” ifadelerini kullandı.

*Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.