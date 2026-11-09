Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 11.712,67 %2,00
        DOLAR 50,1807 %0,06
        EURO 56,3073 %0,67
        GRAM ALTIN 6.625,12 %1,05
        BITCOIN 74.578,00 %0,70
        FAİZ 39,46 %-0,08
        GÜMÜŞ GRAM 85,07 %1,51
        GBP/TRY 67,4543 %0,52
        EUR/USD 1,1206 %0,57
        BRENT PETROL 92,84 %-4,34
        ÇEYREK ALTIN 10.832,06 %1,05
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Koç Holding su taahhüdünü duyurdu

        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu

        Koç Holding, Küresel İş Ortağı olduğu COP31 kapsamında düzenlediği "Kurumsal Eylemden Geniş Ölçekli Su Dayanıklılığına" başlıklı panelde su taahhüdünü duyurdu. 2025 baz yılına göre 2040'a kadar operasyonel tatlı su çekimini yüzde 85 azaltmayı hedefleyen Koç Holding, su kaynaklarının sürdürülebilirliği için öncü şirketleri bir araya getiren Water Resilience Coalition'a (WRC) katıldığını da açıkladı. Suyun üretim ve yatırım kararlarını giderek daha fazla şekillendirdiğini belirten Koç Holding CEO'su Levent Çakıroğlu, "Su stresi yaşayan bir bölgede suyu etkin yöneten şirketler, uzun vadeli rekabet açısından daha güçlü bir konumda olacak" dedi

        Giriş: 09 Kasım 2026 - 18:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu

        Koç Holding, Küresel İş Ortağı olduğu Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında, 2040 yılı su taahhüdünü kamuoyuyla paylaştı.

        Roma Kulübü Onursal Başkanı Sandrine Dixson-Decleve’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) Küresel Endüstriler Ekibi Başkanı Francisco Betti, Water Resilience Coalition (WRC) CEO’su Matthew Kistler, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) İklim Stratejisi ve Uygulama Genel Müdürü Gianpiero Nacci ve Microsoft Uluslararası Küresel İlişkiler Kıdemli Bölge Direktörü Pier Luigi Dal Pino yer aldı.

        REKLAM

        Panelde, su hedeflerinin somut uygulamalara dönüştürülmesi, başarılı çözümlerin yaygınlaştırılması ve su dayanıklılığı yatırımlarının finansmanı ele alındı.

        "Su, uzun vadeli rekabet açısından en az enerji kadar belirleyici olacak"

        İş dünyası için suyun üretim ve yatırım kararlarını giderek daha fazla şekillendirdiğini belirten Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu "Çoğalan talep karşısında aynı sınırlı su kaynaklarını paylaşan tarım, şehirler ve sanayi giderek artan bir baskıyla karşı karşıya kalıyor. Bu nedenle su, şirketlerin yalnızca bugün nerede üretim yapacaklarını ve nereye yatırım yapacaklarını değil, gelecekte nasıl büyüyeceklerini de şekillendiriyor. Koç Topluluğu olarak ikinci yüzyılımızda suyun uzun vadeli rekabet açısından en az enerji kadar belirleyici olacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.

        REKLAM

        "Hedefimiz uzun vadeli büyümemizi de kapsayan stratejik bir karar"

        Su kaynaklarının sorumlu yönetimine ilişkin hedefini duyuran Çakıroğlu "2040 yılına kadar, 2025 baz yılına kıyasla operasyonlarımızdaki tatlı su çekimini yüzde 85 azaltmayı hedefliyoruz. Bu, işlerimiz büyürken dahi çektiğimiz toplam tatlı su miktarını azaltmak anlamına geliyor. Hedefimiz; tatlı su ayak izimizin yüzde 96’sını oluşturan enerji, otomotiv ve dayanıklı tüketim sektörlerindeki endüstriyel tesislerimizi kapsıyor. Bu taahhüdü büyüme stratejimizin bir parçası olarak görüyoruz. Çünkü bize nereye ve nasıl yatırım yapacağımızı, operasyonlarımızı ve tesislerimizi nasıl tasarlayacağımızı ya da yeniden tasarlayacağımızı, kapasite kararlarımızı nasıl vereceğimizi gösteriyor. Aynı zamanda yatırımcılara, iş ortaklarımıza ve daha geniş sanayi camiasına nereye doğru ilerlediğimiz konusunda net bir sinyal veriyor. Koç Holding olarak bir vizyon, bir iddia ve ortak hedefler ortaya koyduk. Şirketlerimizin her biri kendi zorlukları ve çözümleri üzerinde çalışarak kendi hedeflerini belirledi" dedi.

        REKLAM

        "Hedefleri eyleme dönüştürmeye odaklanacağız"

        Çakıroğlu, son üç yılda tatlı su çekimlerini yüzde 17 azalttıklarını belirterek su konusundaki iddialı hedeflerini uygulamaya dönüştürmek için odaklanacakları alanları şöyle özetledi: “Öncelikle faaliyetlerimizde su verimliliğini artıracağız. Bu dönüşümü teknoloji ve inovasyonun gücüyle daha iyi tahminler ve daha etkin karar alma süreçleri geliştirerek hızlandıracağız. Ayrıca, ülkemizdeki tatlı su çekiminin yüzde 70’ten fazlasının tarımdan kaynaklandığını dikkate alarak faaliyetlerimizin ötesinde, değer zincirimizdeki paydaşlarımızla beraber adımlar da atacağız.”

        REKLAM

        Koç Topluluğu’nun iklimle bağlantılı en önemli fiziksel riskinin su olduğunu belirten Çakıroğlu, hiçbir paydaşın suyun geleceğini tek başına güvence altına alamayacağını söyledi. Su kaynaklarını korumak için küresel platformlar ve koalisyonlar aracılığıyla; devletler, şirketler ve paydaşlarla birlikte çalışılması gerektiğinin altını çizen Çakıroğlu, Koç Holding’in su kaynaklarının sürdürülebilirliği için öncü şirketleri bir araya getiren Water Resilience Coalition’a katıldığını da duyurdu. Koç Holding, 2022’den bu yana Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin CEO Water Mandate girişimini destekliyor ve Dünya Ekonomik Forumu’nun Water Futures inisiyatifinde yer alıyor.

        REKLAM

        Şahika Ercümen'den taahhüde özel dalış

        Koç Topluluğu’nun 100. yılında açıklanan su taahhüdü kapsamında, serbest dalış dünya rekortmeni ve milli sporcu Şahika Ercümen de özel bir dalış gerçekleştirerek, suyun geleceğine dikkat çekti. Taahhüdünün duyurulduğu, “Su Susarsa Hayat Susar” mesajını taşıyan film, https://youtu.be/uypYXs19550 linki üzerinden izlenebilir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlattı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlatan sürücü M.Y.A.'ya 271 bin lira ceza kesildi.

        #cop31
        #Koç Holding
        #Levent Çakıroğlu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        İzmir'de fabrikada şiddetli patlama!
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Mustafa Sarıgül'ün dosyası Ankara'ya gönderildi
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Torreira'dan G.Saray ve Boca itirafı!
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Koç Holding su taahhüdünü duyurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Ziraat Bankası'ndan COP31'de 2 milyar dolarlık kaynak
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Atatürk'ün Fransızca konuştuğu o an ilk kez yayımlandı
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Gürkan Uygun'un acı günü
        Trossard yerini buldu!
        Trossard yerini buldu!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        Napoli'de Noa Lang krizi: G.Saray iddiası!
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "ABD İsrail'in bitmeyen savaşlara sürüklemesinden bıktı"
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        "Oğlum terör örgütüne katıldı" dedi! Cani babanın 12 yıllık yalanı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Türkiye'nin COP31 başkanlığı resmen başladı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Fatma Betül Sayan Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Tim Cook Anıtkabir'i ziyaret etti
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Ailesinden habersiz gofret yedi, şoka girdi
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Batrakov'un temsilcisi İstanbul'a geliyor
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Israrlı takipçiden akılalmaz iddia
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım
        Özge Borak: Öfkemi geride bıraktım