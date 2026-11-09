İran liderinin talimatını açıkladı

İran basınında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, ülkesinin ABD ile ilişkilerine ve Hamaney'in talimatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, İran halkına hizmet etmekle yükümlü olduklarını vurgulayarak, "Devrim lideri, ne savaş ne barış durumunun sonlandırılması talimatını verdi. Onurumuzu koruyarak diyalog kurabilir ve yine onurumuzu koruyarak bu meseleyi çözüme kavuşturabiliriz. Geleceğimizi görmezden gelmeye ve yok etmeye hakkımız yok." ifadelerini kullandı.

Diyalog ve müzakereden yana olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Mantık, haklarımızı diyalog yoluyla elde edebiliyorsak savaşa girmememizi gerektiriyor. Ancak zorbalık karşısında teslim olmayacağız." dedi.

*Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır