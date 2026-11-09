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        Haberler Dünya Mesud Pezeşkiyan, İran lideri Mücteba Hamaney'in talimatını açıkladı

        Mesud Pezeşkiyan, İran lideri Mücteba Hamaney'in talimatını açıkladı

        İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD ile yaşanan gerilime ilişkin, İran lideri Mücteba Hamaney'in "ne savaş ne barış" durumuna son verilmesi talimatını verdiğini açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 19:31 Güncelleme:
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        İran liderinin talimatını açıkladı

        İran basınında yer alan haberlere göre Pezeşkiyan, ülkesinin ABD ile ilişkilerine ve Hamaney'in talimatına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Pezeşkiyan, İran halkına hizmet etmekle yükümlü olduklarını vurgulayarak, "Devrim lideri, ne savaş ne barış durumunun sonlandırılması talimatını verdi. Onurumuzu koruyarak diyalog kurabilir ve yine onurumuzu koruyarak bu meseleyi çözüme kavuşturabiliriz. Geleceğimizi görmezden gelmeye ve yok etmeye hakkımız yok." ifadelerini kullandı.

        Diyalog ve müzakereden yana olduklarını belirten Pezeşkiyan, "Mantık, haklarımızı diyalog yoluyla elde edebiliyorsak savaşa girmememizi gerektiriyor. Ancak zorbalık karşısında teslim olmayacağız." dedi.

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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        #iran
        #ABD
        #Tahran
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