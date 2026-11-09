Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fon soruşturması yoluna koyuluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan " İzmir'de 16 kardeşimiz vefat etti, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. İzmir'de ihmali olanlar hesap verecek" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Öncelikle hayatını kaybeden işçi kardeşlerimize Cenabı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum. Yaralı kardeşlerime Rabbimden acil şifalar temenni ediyorum. Olayın hemen akabinde talimatım üzerine Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik bakanlarımız süratle İzmir'e intikal ettiler. Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

"SON DÖNEMDE YAŞANAN HADİSELERİ ELE ALDIK"

Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı kimlerin ihmali olduğu kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır. Bir kez daha vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyor Aliağalı ve İzmirli vatandaşlarıma büyük geçmiş olsun diyorum. Değerli arkadaşlar kabinemizin 75. toplantısını az önce sona erdirdik. Toplantımızda ülkemizin ve milletimizin gündemini meşgul eden son dönemde yaşanan hadiseleri ve gelişmeleri etraflıca istişare etme imkanı bulduk.

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Sizlerin de yakından takip ettiği üzere küresel ekonomi ve siyaset ikinci dünya savaşından sonraki en sarsıntılı günlerini Türkiye tecrübeli, çalışkan ve dirayetli kadroların riyaseti altında Allah'a hamdolsun bu zorlu süreci başarıyla yöneten ülkelerin en başında geliyor.

"YÜKSELİŞ GRAFİĞİMİZ DEVAM EDİYOR"

Tüm karamsar senaryolara, tüm karalama kampanyalarına rağmen ihracattaki yükseliş grafiğimiz hamdolsun hız kesmeden devam ediyor. Ekim ayında ihracatımızı önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artırarak 25,9 milyar dolara çıkardık. Bu rakamla Cumhuriyet tarihimizin en yüksek 3. Aylık ihracatını ve en yüksek Ekim ayı ihracatını gerçekleştirdik.

Ocak-Ekim dönemi ihracatımız yüzde 5,5 artarak 236,8 milyar dolarla yeni bir rekor kıldı. Ekim ayında yıllıklandırılmış ihracatımız ise 285,6 milyar dolarla tarihinin en yüksek seviyesini gördü. Biliyorsunuz 2026 başında yıllıklandırılmış mal ve hizmet ihracatı hedefimizi 410 milyar dolar olarak belirlemiştik. Gelen ihracat verileri bu hedefin aşıldığına işaret ediyor.

Toplam 413 milyar dolarla yeni bir zirveye ulaşacağımız anlaşılıyor. İhracattaki bir diğer başarıyı teknolojide yakaladık. Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatımız yüzde 8,8 artışla 118,6 milyar dolara ulaşarak tüm zamanların savunma ve havacılık ihracatında da önemli bir başarıya imza attık.

"ZİNCİRİN TÜM HALKALARINI AYRI AYRI TEBRİK EDİYORUM"

Ekim'de bu alandaki ihracatımız geçen yılın aynı dönemine göre yüzde altmış bir artı ve 1 milyar 140 milyon dolara ulaştı. 12 aylık bazda yüzde 37 artışla 11 milyar 357 dolara çıktı. Dış ticaret açığımız ise Ekim ayında yüzde 11,4 azalırken ihracatın ithalatı karşılama oranı da yüzde 3.4 arttı. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bu başarıda emeği olan tüm iracaatçılarımızı firmalarımızı işçilerimizden nakliyetçilerimize kadar zincirin tüm halkalarını ayrı ayrı tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, benzer bir grafiği de turizmde görüyoruz.

2026 döneminde ülkemizde toplam 49 milyon 132 bin ziyaretçi ağırladık. Turizm gelirimizi 2025'in aynı dönemine göreyüzde 2,4 arttırarak 51 milyar 278 milyon dolaraulaştırdık. Bu rakamla hem çeyreklik hem de 9 aylık dönemler itibariyle turizm gelirlerini en yüksek seviyeye çıkardık. Aynı dönemde ziyaretçilerin ülkemizdeki ortalama kalıs süresi 10,34 gece olarak gerçekleşirken kişi başı gecelik ortalama harcama yüzde 4,6 artışla 107,7 dolara yükseldi.

"KONAKLAMA VERGİSİ İNDİRİMİ UYGULAMASINI BİR SENE DAHA UZATIYORUZ"

Yabancı ziyaretçilerin kişi başı gecelik ortalama harcaması ise 120 dolara yaklaştı. Turizm rakamlarımızın da ekonomimize ve sektörümüze hayırlı olmasını diliyorum. Bir diğer güzel haberimiz Nisan ayında başlattığımız konaklama vergisi indirimi uygulamasını bir sene daha uzatıyoruz.

Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislerimize verdiğimiz Çalışan desteğini de 2028 yılına kadar uzatma kararı aldık. Hayırlı uğurlu olsun. Burada şunu da altını çizerek ifade etmek istiyorum. Hem ihracatta hem de turizmde sağladığımız bu artışlar kendi kendisine oluşmuş veya dünyadaki trendlerden etkilenmiş artışlar değildir.

"TÜRKİYE'NİN MARKA DEĞERİ ARTTI"

Bunların hepsinin gerisinde büyük bir özveriyle çalışan ihracatçılarımızın ve turizmcilerimizin gayreti, alın teri katkısı vardır. Bu artışlar aynı zamanda hükümetimizin hayata geçirdiği yatırımların, verdiği teşviklerin, sunduğu desteklerin eseridir. Bu artışlar Türk Hava Yollarımızın istikrarlı büyümesinin, Türk dizilerinin dünyaya yayılmasının, Türkiye'nin marka değerinin artmasının sonucudur.

Hepsinden önemlisi bu artışlar durmadan, dinlenmeden ülkesi için koşturan hükümetimizin vizyonunun en somut meyvesidir. Elini vicdanına koyan bir kardeşim şu gerçeği görüyor ve takdir ediyor. Türkiye değiştikçe, Türkiye ekonomisi büyüdükçe, Türkiye'nin uluslararası alandaki itibarı yükseldikçe, milletçe, başta turizm ve ihracat olmak üzere birçok alanda olumlu haberler alıyoruz.

"TÜM BUNLAR SADECE BİR BAŞLANGIÇ"

Tabii bunlar her zaman söylediğim gibi sadece birer başlangıç. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha iyi seviyelere geleceğiz. Özellikle bir devlet projesi olarak yürüttüğümüz Terörsüz Türkiye süreci tüm manasıyla hedefine ulaştığında bunun en büyük yansımalarından biri turizmde ve ihracatta ortaya çıkacaktır.

İstanbul'un, Antalya'nın, İzmir'in tarihi ve doğal güzelliklerini nasıl dünyanın ilgisine güvenle sunabiliyorsak Hakkari'nin, Şırnak'ın, Van'ın Bitlis'in, Diyarbakır'ın, Mardin'in, Ağrı'nın da tüm güzelliklerini dünyanın beğenisine sunabileceğiz. Huzurun, emniyetin ve kardeşliğin Türkiye'nin batısı kadar doğusunda da pekiştiği bir ortamda kazanan 86 milyon olacak. Süreç başarıya erdiğinde ortaya çıkacak ekonomik faydadan sadece on yıllardır terör tehdidiyle yüzleşen bölgeler değil, 81 vilayetimizin tamamı istifade edecek.

"ŞEHİRLERİMİZ YENİDEN ŞAHA KALKACAK"

Terörün gölgesi tamamen çekildiğinde, yıllardır göçün ve güvensizliğin baskısı altında ezilen şehirlerimiz inşallah yeniden şaha kalkacak. Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı o zaman yapacağız. Turizmde, ticarette, yatırımlarda ve diğer alanlarda asıl atılım seferberliğini Terörsüz Türkiye ikliminde gerçekleştireceğiz. Şu hususun tüm vatandaşların tarafından bilinmesini isterim.

Bir asayiş meselesinin çok ötesinde büyük ve güçlü Türkiye ülkümüzün lokomotifi olan bu stratejik projeyi başarıyla sonuçlandırmakta kararlıyız. Daha önce de pek çok kez ifade ettiğim gibi sonunda huzurun, refahın, kardeşliğin ve kalkınmanın olduğu bu yoldan geri dönüş yoktur. Bunun için süreci ortak akılla, sağduyuyla ve mümkün olan en geniş toplumsal mutabakatla sürdürmenin gayreti içindeyiz. Son olarak yıllarca ikinci kandil olarak adlandırılan Irak Sincar'da devlet otoritesinin tesisi yolunda kıymetli bir adım atıldı.

Önceki hafta 4 bine aşkın örgüt mensubunun Irak güvenlik kuvvetlerine entegrasyonu başladı. Mağaraların boşaltılmasına yönelik olumlu gelişmeler yaşanıyor. Güvenlik hassasiyetlerinden taviz vermeden süreci dikkatle ilerletiyoruz. Kim ne derse desin biz önümüze bakıyoruz. İşimize bakıyoruz. Bir an önce bu meseleyi kalıcı biçimde çözmeye bakıyoruz. Güvenlik birimlerimizin ve ilgili arkadaşlarımızın yoğun çabaları parti ayrımı yapmaksızın siyaset kurumunun güçlü desteği aziz milletimizin de hayır duasıyla inşallah menzile vasıl olacağımıza yürekten inanıyorum.

Sevgili vatandaşlar bölgemizde yoğunlaşan çatışmaların menfi tesirini gördüğümüz bir diğer alan enerji güvenliği ve tedarikidir. Son yıllarda enerji alanında malumunuz hamle üstüne hamle yapıyoruz. Kaynak ülke, güzergah ve form çeşitlendirme stratejimiz ve etkin enerji diplomasimizle bu krizlerin ülkemize etkisini asgariye indirmiş durumdayız. Bununla birlikte biz son 23 yılda ortalama yüzde 5,4 oranında büyüyen bundan sonra da büyüme ivmesini devam ettirecek olan bir ülkeyiz.

İhracatımızı 300 milyar dolara, turizm gelirlerimizi 70 milyar doların üzerine taşımayı hedefliyoruz. Nüfusumuzun 2030'da 88 milyonu aşması, 2050 yılında da 94 milyonu bulması bekleniyor. Bu daha fazla enerjiye ihtiyaç duyacağımız anlamına geliyor. Enerji talebimizin artması sadece nüfusumuza ve büyümeye bağlı değildir. Refah artışına paralel olarak da enerji talebimiz yıldan yıla yükselmektedir. Enerji sepetimizi çeşitlendirerek arama ve sondaj faaliyetlerimizi artırarak bu talebi en güvenli, en istikrarlı, en uygun maniyetle karşılamaya özel önem veriyoruz.

YERLİ PETROL VE DOĞAL GAZ KAYNAKLARI

Bu süreçte üzerinde hassasiyetle durduğumuz husus yerli petrol ve doğal gaz kaynaklarımızın harekete geçirilmesidir. Aramadan bulunmaz şiarıyla gerek yurt içinde. Gerek denizlerimizde gerekse yurt dışında pek çok adım attık. Çalıştık. Çabaladık. Yatırım yaptık. Engeller karşısında vazgeçmedik. Ve hamdolsun çok önemli keşifleri ülkemizin kazançhanesine yazdırdık. İşte dudak büktükleri Sakarya gaz sahamız. İşte alaya aldıkları Gabar petrolümüz. İşte Eskişehir Beylikova'daki nadir toprak elementleri rezervimiz.

İşte Libya'da, Somali'de, Doğu Akdeniz'de elde ettiğimiz başarılar. Bakınız bugün ürettiğimiz doğal gazı ile 4 milyon hanenin gaz ihtiyacını Karadeniz'den karşılıyoruz. 17 Ekim'de görev yerine uğurladığımız Osman Gazi Yüzer platformuyla buradaki üretimi 2 katına, hane sayısını8 milyona çıkaracağız.

Diğer taraftan Şırnak Gabar. Adeta petrolün başkenti haline geldi. Bir dönem terörün şiddetin korkunun kol gezdiği Gabar'da Türkiye'nin en kaliteli petrolünü üretiyoruz. Bugün 184 kuyuda günlük 184 bin varile ulaştık. Tüketimin yüzde 8'ini Gabar'dan temin ediyoruz.

Şimdiye kadar Gabar'da toplamda 75,4 milyon varil ham petrol ürettik. Böylece cari açığın kapanmasına 6 milyar dolarlık katkı sağladık. Cenabı Allah'a sonsuz hamd olsun ki Gabarın dağlarından sevindirici haberler gelmeye devam ediyor.

135 MİLYON VARİL YERİNDE PETROL POTANSİYELİ

Bölgede iki yeni sahada daha petrol keşfettik. Gazilerve Çardaklı adını verdiğimiz sahalarda Ekim ayı itibariyle üretim başladı. Bu iki yeni sahada ilk değerlendirmelerimize göre 135 milyon varil yerinde petrol potansiyeli bulunuyor. Gabar'daki saha geliştirme faaliyetleri ve yeni kuyuların devreye alınmasıyla bölgenin günlük petrol üretimi yüzde 30 artacak. 2027 yılının ikinci yarısında yaklaşık 230 kuyuyla bölgedeki günlük üretimimiz 100 bin varil barajını 120 bin varil üretimin bugünkü karşılığı ekonomimize senede 4,4 milyar dolarlık bir katkı demektir. Bu haberimizin de ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.

Aziz milletim, çok değerli arkadaşlar, son toplantımızdan bu yana zirveler, kabuller ve yurt dışı ziyaretler bağlamında çok yoğun bir mesaimiz oldu. 28 Ekim'de ülkemize resmi ziyaret gerçekleştiren Kazakistan Cumhurbaşkanı Sayın Tokayevi .Ankara'da ağırladık. Perşembe günü, Özbekistan Cumhurbaşkanı Sayın Şevket Mirzevi konuğumuzdu.

Ziyarette 5 yeni anlaşmaya imza attık. 29 Ekim'de ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 103. yıl dönümünü her zaman olduğu gibi yine büyük bir gururla kutladık. Ancak bu sene Cumhuriyet Bayramı coşkusunu her zamankinden daha farklı bir iklimde Türk dünyasından kardeşlerimizle birlikte yaşadık. Açılışını yaptığımız Beştepe Millet Ormanı ile Ankara'mıza yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olduk. 30. Ekim'de Türk Devletleri Teşkilatımızın 13. Zirvesini külliyemizde tarihe geçen bir başarı ile gerçekleştirdik. Zirvede aldığımız kararların Türk dünyasının birlik ve dayanışma ruhunu güçlendirmesini canı gönülden temenni ediyorum. Cumhuriyet Bayramı sevincimizi paylaşan Türk dünyasından kardeşlerime, ülkem ve milletim adına teşekkür ediyorum. 31 Ekim'de ise Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Zelenskiyi İstanbul'da misafir etti.

Türkiye olarak 6. yılına girecek olan kuzeyimizdeki savaşın bir an evvel adil bir barışla son bulmasını istiyoruz. İnşallah bu doğrultudaki çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. 3-4 Kasım tarihlerinde Cumhurbaşkanı Sayın Lee Jae-myungun'un davetine icabetle 8 yıllık aranın ardından Güney Kore'yi tekrar ziyaret ettim. Fevkalade verimli geçen Kore ziyaretimizde enerji, yatırım, madencilik, bilimsel iş birliği ve proje finansmanı alanlarında 5 yeni belge imzalandı.

Kore ile ekonomi, ticaret, nükleer enerji, yatırımlar ve savunma sanayi gibi farklı başlıklardaki ortaklıklarımızı ilerletmeyi hedefliyoruz. Yapay zeka, yarı iletkenler ve batarya üretimi gibi ileri teknolojilerde Kore ile daha yakın çalışmaya büyük önem veriyoruz. Kore ziyaretimizin, ülkelerimiz ve halklarımız arasındaki ilişkilerin daha da güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum.

Aziz kardeşlerim, dün ise Karabağ Zaferi'nin 6. Yıl döneminde Can Azerbaycan'daydık. Şuşa'da gerçekten gurur verici, duygulandırıcı bir tabloya şahit olduk. Orada bir kere daha gördük ki İlham Aliyev kardeşimin liderliği altında Karabağ'da muazzam bir imar, inşa ve ihya seferberliği yaşanıyor. Şuşa'dan. Han kentine, Cebrail'den Hocalı'ya kadar hemen her yerde yollar, binalar, alt geçitler, ibadethaneler, konutlar hızla yükseliyor.

Karabağ'ın dört bir yanında artık barışın ve huzurun rüzgarı esiyor. Biz de iki devlet, tek millet düsturuyla Azerbaycanlı kardeşlerimize tıpkı Karabağ'ın azatlığında olduğu gibi her türlü desteği veriyoruz. Bu vesileyle bir kez daha Karabağ'ın özgürlüğüne kavuşması için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor. Kahraman Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'ne tebriklerimi iletiyor, Türkiye ve Türk Milleti olarak her daim yanlarında olacağımızı vurgulamak istiyorum. Dış politika mesaimizi, tempomuzu düşürmeden sürdüreceğiz.

"3 GÜN BOYUNCA ANTALYA'DA GÖRÜŞMELERİMİZ OLACAK"

100'ü aşkın devlet ve hükümet başkanını konuk edeceğimiz COP 31 zirvesi için Antalya'ya geçeceğiz. Üç gün boyunca Antalya'da konuşmalarımız ve görüşmelerimiz olacak. Dünyanın farklı kıtalarından Türkiye'ye teşrif eden misafirlerimizle bir araya gelecek, iklim krizi başlığı olmak üzere pek çok meseleyi ele alacağız.

Türkiye'yi bölgesinde lider, dünyada etkili bir aktör yapmak için çalışmaya sabırla devam edeceğiz. Yine aynı mesuliyet bilinciyle milletimizin sorunlarına ve beklentilerine çözüm üretmek için çabalarımızı artıracağız.

"FON SORUŞTURMASI YOLUNA KOYULUYOR"

17 Eylül'den beri gündemimizde olan fon meselesini açıkladığımız yol haritası çerçevesinde adım adım hal yoluna koyuyoruz. İlgili bakanlarımız ve kurumlarımız gerekli açıklamaları düzenli bir şekilde yapıyorlar. Biz de meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz. İnşallah bunda en küçük bir taviz ve tavsama olmayacak. Fon sorunu ilk ortaya çıktığında biz başkalarına benzemeyiz demiştim.

Bizim başkalarına benzemediğimiz eminim artık çok net görülmüştür.

Milletimizin hak ve hukukunu koruma konusundaki dirayetli duruşumuzun, kararlı tutumumuzun herkes tarafından anlaşıldığına inanıyorum. Vatandaşlarımızdan bize güvenmeye devam etmelerini bekliyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle kabine toplantımızın ve aldığımız kararların hayırlara vesile olmasını diliyor. Sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla.