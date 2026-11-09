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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Lucas Torreira'dan Galatasaray ve Boca Juniors itirafı!

        Lucas Torreira'dan Galatasaray ve Boca Juniors itirafı!

        Galatasaray'da 5. sezonunu geçiren ve üst üste kazanılan 4 şampiyonlukta büyük pay sahibi olan Lucas Torreira, ülkesinin basınına dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılılardan ne zaman ayrılacağına dair ipucu veren Uruguaylı yıldız, Boca Juniors'la ilgili de itirafta bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 19:16 Güncelleme:
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        1

        Galatasaray'ın 30 yaşındaki Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira, ülkesinde El Espectador Deportes'e çarpıcı açıklamalarda bulundu.

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        "İKİ ZORLU MAÇ OLACAK"

        Ülkede olduğum, babamı ve kız kardeşimi görebildiğim için çok mutluyum. Milli takımda tekrar bulunmaktan ve her anın tadını çıkarmaktan dolayı çok memnunum. İki zorlu maç olacağını biliyoruz. FIFA dönemindeki ciddiyetimizle hareket etmeliyiz.

        3

        "YENİ BİR YOL ARIYORUZ"

        Yeni bir yol arıyoruz ve milli takım için harika bir gelecek yaratmak istiyoruz. Dışarıda kalmak canımı yakmıştı ama şimdi daha fazla tecrübeyle ve büyük bir istekle katkıda bulunmaya geldim. Teknik direktörün güveni için çok memnunum.

        4

        "FORLAN BİZİM İDOLÜMÜZ"

        Forlan'ı şahsen tanımıyordum. O bizim idolümüz. Bugün milli takımda referans olması harika, onu korumalıyız ve keyif almasını sağlamalıyım. O da çok istekli. Benden sadece oynamamı ve keyif almamı istiyor, milli formayı giymenin ne demek olduğunu çok iyi biliyor.

        5

        "İMAJ DEĞİŞİKLİĞİNE İHTİYACIMIZ VAR"

        Son gelişimden sonra buraya dönmeyi dört gözle bekliyordum. Uruguay'da uzun zamandır oynamıyorduk. Arjantin'e karşı oynayıp taraftarımızla buluşmak, insanların milli takıma tekrar güvenmesini sağlamak istiyoruz. Bir imaj değişikliğine ihtiyacımız var.

        6

        "G.SARAY BANA ÇOK DESTEK OLDU"

        Türkiye'de yaşadığımız zor bir dönem oldu ama Galatasaray bana çok destek oldu ve kendimi çok rahat hissetmemi sağladı. Takımla birlikte çok iyi performans sergiliyoruz ve kulübe çok minnettarım.

        7

        "NİYETİM SÖZLEŞMEMİ TAMAMLAMAK"

        Galatasaray'da çok önemli bir dönemden geçiyorum ve Galatasaray formasına saygı duymak zorundayım. Niyetim, sözleşmemi tamamlamak.

        8

        "BOCA EŞSİZ BİR DENEYİM OLACAK"

        Boca'da oynama isteğim ise gelecekte olan bir şey. La Bombonera'da oynamak benim için eşsiz bir deneyim olacak. Daha önce orada oynama şansım olmadı. Burada olmaktan, takım arkadaşlarımla buluşmaktan dolayı çok mutluyum.

        9

        "G.SARAY TARAFTARINI SEVİYORUM"

        Galatasaray'a ve Galatasaray taraftarlarına minnettarım. Çünkü bugün yeniden milli takıma dönebildiysem bu onların sayesinde. Onları seviyorum.

        10

        "OKAN BURUK BENİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

        Okan Buruk bütün bu süreçte benim için çok önemli bir isim oldu. O ve kulübüm her türlü saygıyı hak ediyor.

        11

        2022 yazında Galatasaray'a imza atan Torreira, 189 maça çıkarken 12 gol - 20 asistlik katkı sağladı ve 15 bin 100 dakika sahada kaldı.

        12

        Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Uruguaylı yıldızın, sarı-kırmızılılarla 2028'e kadar sözleşmesi devam ediyor...

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        #galatasaray
        #boca juniors
        #Lucas Torreira
        #uruguay
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