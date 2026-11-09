Fransa, siber saldırıdan İran'ı sorumlu tuttu

G7 dönem başkanlığını yürüten Fransa'nın başkenti Paris'te G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlendi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot'un ev sahipliği yaptığı toplantıya G7 ülkeleri İngiltere, Kanada, Almanya, İtalya, Japonya ve ABD’nin dışişleri bakanlarının yanı sıra Fransa'nın dönem başkanlığının daveti üzerine Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan, Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira, Güney Kore Dışişleri Bakanı Cho Hyun ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati de katıldı.

Yarın da devam edecek toplantılarda Rusya-Ukrayna Savaşı ve barış müzakerelerinin yanı sıra, Orta Doğu'daki gelişmeler, enerji güvenliği ve yapay zeka gibi uluslararası konular ele alınıyor.

REKLAM

Toplantının ardından Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Fransa'da 11-12 Ekim'de yüzlerce marketi hedef alan dondurucuların bozulduğu siber saldırıya ilişkin bir soruya Barrot, "Devlet kurumlarının gösterdiği olağanüstü çabalar sayesinde, onlara hükümetim ve burada bulunan meslektaşlarım adına teşekkür etmek istiyorum - bu saldırının sorumluluğunun İran İslam Cumhuriyeti'ne bağlı İslam Devrim Muhafızları Ordusu'na ait olduğunu teyit edebiliyorum." yanıtını verdi.

Bu saldırının Fransa toprakları içinde yapılan sabotaj amaçlı ilk geniş çaplı siber saldırı olduğunu kaydeden Barrot, ulusal çıkarlara zarar veren bu saldırının karşılıksız kalmayacağını söyledi.

REKLAM

Barrot, siber saldırı nedeniyle İran’ın Paris Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırarak protesto notası verdiklerini açıkladı.

Ayrıca Barrot, "bu saldırıdan sorumlu olanlara Avrupa düzeyinde yaptırımlar uygulanacağını ve benzeri eylemlerin tekrarlanmasını önlemek amacıyla orantılı ve gerekli önlemlerin alınacağını" belirtti.

Rusya-Ukrayna görüşmeleri öncesi Ukrayna'ya destek mesajı

Rusya ve Ukrayna arasında, ABD arabuluculuğunda 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de yapılacak görüşmelere ilişkin ise Barrot "ABD öncülüğünde yürütülen Rusya-Ukrayna arasındaki diyalog çabalarını destekliyoruz ancak nerede durduğumuzu da çok iyi biliyoruz." ifadesini kullandı.

REKLAM

Barrot, Avrupalıların Ukrayna'ya desteğini yineleyerek, Rusya'ya karşı yaptırımların devam edeceği taahhüdünde bulundu.

Bu görüşmeler bağlamında Barrot, Avrupa ülkelerinin 1,5 yıl önce oluşturdukları Gönüllüler Koalisyonu ile "Ukrayna'da barışa hazırlık sürecine kendi katkılarını" sunmaya başladığı değerlendirmesinde bulundu.

Abu Dabi’deki görüşmelerde yer alacaklarını bir kez daha hatırlatan Barrot, Avrupalıların kıta genelindeki tüm güvenlik tartışmalarına katılmaya hazır olduğunu ancak ilk adımın Ukrayna’daki savaşa son vermek olduğunu vurguladı.

Rusya ve Ukrayna arasında ABD arabuluculuğunda 10-11 Kasım'da Abu Dabi'de görüşmeler yapılacak.

REKLAM

Fransa'da 11-12 Ekim'de marketlerin soğutma sistemlerini hedef alan siber saldırı düzenlenmişti.

"VERECEĞİMİZ YANIT GÜÇLÜ OLMALI"

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Fransa'nın Avrupa'da süpermarketlere düzenlenen siber saldırılardan İran'ı sorumlu tutmasının ardından bu olayın sorumlularına "güçlü yanıt vermeleri" gerektiğini belirtti.

Kallas, Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın ardından basına yaptığı açıklamada, gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Fransa'nın Avrupa'da süpermarketlere düzenlenen siber saldırılardan İran'ı sorumlu tutmasının ardından "Avrupa'da yaşanan bu siber olayların sorumlusu tespit edilebiliyorsa, buna karşı vereceğimiz yanıt da güçlü olmalıdır." diyen Kallas, bu konuyu 16 Kasım'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda görüşeceklerini aktardı.

Kallas, G7 toplantısında yapay zeka konusunu ele aldıklarını, bu teknolojinin hayatı kolaylaştırdığını ancak beraberinde pek çok zorluk da meydana getirdiğini vurgulayarak uluslararası hukukun yapay zekanın gelişme süreciyle siber alanda da uygulanması gerektiğini belirtti.

Avrupa ve dünya genelinde siber saldırıların yaşandığını kaydeden Kallas, "Bunlar, kuşkusuz, rakiplerimizin bize karşı kullandığı daha geniş kapsamlı 'gri alan' taktiklerinin bir parçası. Dolayısıyla, kendi aramızda bilgi paylaşımında bulunmamız ve elimizdeki imkanlarla bu tehditlere karşı koymamız gerekiyor." diye konuştu.

UCM

Kallas, toplantıya katılan Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Gıda Programı (WFP) İcra Direktörü Luke J. Lindberg'in insani yardım çalışanlarına yönelik saldırıların geçmişe kıyasla arttığına dikkati çektiğini aktararak ülkelerde savaş suçlarına karşı yargı yoluna başvurulmadığı durumda Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) devreye girmesi gerektiğini söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun UCM üyesi olmayan ülkelerin Mahkeme tarafından soruşturulamayacağına dair yazılı garanti istemesi hakkındaki soruyu yanıtlayan Kallas, şunları kaydetti:

"UCM devletlere karşı değildir aksine, uluslararası hukuku ihlal eden kişilerle ilgili süreçler yürütmektedir. Bir devletin işlenen suçlar hakkında yargılama yapmadığı durumlar için elimizde bir mahkeme mekanizması bulunmaktadır. Dolayısıyla, bir ülkede suç işlendiğinde yargılama yapılabilecek farklı aşamalar mevcuttur. Elbette ilk aşama, suçun işlendiği ülkenin kendi yargı sistemidir, UCM ise bu sürecin en son aşamasını oluşturur. Amerikan ortaklarımıza, UCM'nin devletlere yönelik olduğuna dair endişelerinin, aslında Roma Statüsü veya UCM'nin dayandığı düzenlemelerle hiçbir temelinin olmadığını göstermeye çalışıyoruz."

Kallas, dünya genelinde savaş suçlarının arttığını, böyle bir atmosferde hesap verebilirlik ilkesine daha fazla saygı gösterilmesi gerektiğini belirterek AB'nin Engelleme Tüzüğü'nün UCM'yi yaptırımlardan korumak için seçenekler arasında olduğunu yineledi.

"Abu Dabi'deki müzakerelerden yüksek beklentim yok"

Rusya'nın Avrupa güvenlik mimarisi kapsamında verdiği sözleri tutmadığını savunan Kallas, "Bu yüzden, yapılacak görüşmelerde Rusya tarafının somut tavizler vermesini sağlamalıyız. Aksi takdirde bu tür saldırıların daha da arttığını görmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Kallas, ABD arabuluculuğunda Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de yapılacak Rusya-Ukrayna arasındaki müzakerelere ilişkin "Bu görüşmelerden çok yüksek beklentilerim yok. Rusya'nın iyi niyetle müzakere etmeye istekli olduğuna dair hiçbir somut işaret görmedik." değerlendirmesini yaptı.

Müzakerelerde Avrupa'nın alacağı kararlara bağlı bazı meselelerin de olduğunu kaydeden Kallas, dondurulmuş Rus varlıkları ve AB'nin Rusya'ya yönelik yaptırımları konusunda Avrupa'nın da masada olması gerektiğini yineledi.

Kallas, AB dışişleri bakanlarıyla Avrupa'nın müzakerelerdeki taleplerini içeren bir liste oluşturduklarını belirterek "Şu an Rusya yalnızca kendi azami taleplerini ortaya koymuş durumda, biz ise hiçbir talepte bulunmuyoruz. Bu da iyi bir çözüm olamaz." dedi.

*Haberde, EPA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır