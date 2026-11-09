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        Haberler Spor Futbol FIFA yılın 11’i açıklandı! FIFPro en iyileri belirledi

        FIFA yılın 11’i açıklandı! FIFPro en iyileri belirledi

        Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPRO) tarafından oyuncuların oylarıyla belirlenen 2026 yılının en iyi 11'i açıklandı. Dünya genelinde 73 ülkeden 19 bin 806 futbolcunun katıldığı oylamada, 4 Ağustos 2025 ile 19 Temmuz 2026 tarihleri arasındaki performanslar değerlendirildi.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 20:53 Güncelleme:
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        Uluslararası Profesyonel Futbolcular Birliği (FIFPro), yılın 11'ini açıkladı.

        FIFPro'dan yapılan açıklamada, yılın 11'inin belirlenmesinde 73 ülkeden 20 bine yakın profesyonel futbolcunun oy kullandığı belirtildi.

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        MESSI REKORUNU GELİŞTİRDİ

        Yapılan açıklamada, 2023'ten bu yana ilk kez yılın 11'ine seçilen Lionel Messi'nin, 18 kez kadroda yer alarak bu alandaki rekorunu geliştirdiği aktarıldı.

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        YAMAL 20 YAŞ ALTINDA 2 KEZ SEÇİLEN İLK FUTBOLCU

        Geçen sene de yılın 11'inde yer alan Lamine Yamal'ın 20 yaşına basmadan iki kez bu kadroya seçilen ilk futbolcu olduğu vurgulandı.

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        2026 yılının en iyi 11'inde şu isimler yer aldı...

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        DAVID RAYA (Arsenal, İspanya)

        6

        PAU CUBARSI (Barcelona, İspanya)

        7

        ACHRAF HAKIMI (Paris Saint-Germain, Fas)

        8

        NUNO MENDES (Paris Saint-Germain, Portekiz)

        9

        JUDE BELLINGHAM (Real Madrid, İngiltere)

        10

        RODRI (Manchester City/Barcelona, İspanya)

        11

        VITINHA (Paris Saint-Germain, Portekiz)

        12

        ERLING HAALAND (Manchester City, Norveç)

        13

        KYLIAN MBAPPE (Real Madrid, Fransa)

        14

        LIONEL MESSI (Inter Miami, Arjantin)

        15

        LAMINE YAMAL (Barcelona, İspanya)

        16

        2026 Ballon d'Or ödülünün sahibi Harry Kane ise kadroda kendisine yer bulamadı.

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