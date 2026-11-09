Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

Trendyol Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken, Galatasaray 28 puanla zirvede yer aldı.

Trabzonspor 25 puanla ikinci sırada yer alırken Amed SK 23 puanla üçüncü sırada konumlandı. Beşiktaş ise 22 puanla dördüncü sırada yer alırken, siyah-beyazlıları sırasıyla Kasımpaşa ve Fenerbahçe takip etti.