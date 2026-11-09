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        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!

        Trendyol Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken, Galatasaray 28 puanla zirvede yer aldı. Sarı-kırmızılıları sırasıyla Trabzonspor ve Amed SK izlerken; Beşiktaş ve Fenerbahçe de takiplerini sürdürdü. Futbol veri sitesi Euro Club Index, şampiyonluk tahmininde bulundu ve takımların sezon sonunda toplayacağı puanı açıkladı. İşte sıralama...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 13:53 Güncelleme:
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        1

        Trendyol Süper Lig'de 11. hafta geride kalırken, Galatasaray 28 puanla zirvede yer aldı.

        Trabzonspor 25 puanla ikinci sırada yer alırken Amed SK 23 puanla üçüncü sırada konumlandı. Beşiktaş ise 22 puanla dördüncü sırada yer alırken, siyah-beyazlıları sırasıyla Kasımpaşa ve Fenerbahçe takip etti.

        2

        Euro Club Index'te Süper Lig'i şampiyon tamamlayacak takım tahmin edilirken; toplayacağı puan da açıklandı.

        3

        1. GALATASARAY

        Şu an puanı: 25

        Tahmini sezon sonu puanı: 84

        Ligi şampiyon bitirme ihtimali: Yüzde 57.1 olan şampiyonluk ihtimali, Konyaspor galibiyeti sonrası yüzde 79.5'a yükseldi.

        4

        2. FENERBAHÇE

        Şu an puanı: 19

        Tahmini sezon sonu puanı: 72

        Ligi şampiyon bitirme ihtimali: Yüzde 4.4 olan şampiyonluk ihtimali, Çorum galibiyeti sonrası yüzde 5.6'ya yükseldi. Sezonu 4. bitireceği tahmin edilen Fenerbahçe, 2. sıraya yükseldi.

        5

        3. TRABZONSPOR

        Şu an puanı: 25

        Tahmini sezon sonu puanı: 72

        Ligi şampiyon bitirme ihtimali: Yüzde 9.2 olan şampiyonluk ihtimali, Alanyaspor galibiyetine karşın yüzde 8.4'e geriledi. Sezonu 2. bitireceği tahmin edilirken, yeni tahminde 3. sıraya düştü.

        6

        4. BEŞİKTAŞ

        Şu an puanı: 22

        Tahmini sezon sonu puanı: 70

        Ligi şampiyon bitirme ihtimali: Yüzde 6.7 olan şampiyonluk ihtimali, Gençlerbirliği galibiyetine karşın yüzde 4.6'ya ve tahmini lig bitirme sırası 3'ten 4'e geriledi.

        7

        5. AMED SPORTİF

        Şu an puanı: 23

        Tahmini sezon sonu puanı: 52

        8

        6. KASIMPAŞA

        Şu an puanı: 20

        Tahmini sezon sonu puanı: 52

        9

        7. BAŞAKŞEHİR

        Şu an puanı: 17

        Tahmini sezon sonu puanı: 52

        10

        8. ÇORUM FK

        Şu an puanı: 16

        Tahmini sezon sonu puanı: 48

        11

        9. KOCAELİSPOR

        Şu an puanı: 19

        Tahmini sezon sonu puanı: 45

        12

        10. GÖZTEPE

        Şu an puanı: 15

        Tahmini sezon sonu puanı: 43

        13

        11. RİZESPOR

        Şu an puanı: 14

        Tahmini sezon sonu puanı: 40

        14

        12. ERZURUMSPOR

        Şu an puanı: 14

        Tahmini sezon sonu puanı: 38

        15

        13. KONYASPOR

        Şu an puanı: 8

        Tahmini sezon sonu puanı: 37

        16

        14. GENÇLERBİRLİĞİ

        Şu an puanı: 11

        Tahmini sezon sonu puanı: 37

        17

        15. ALANYASPOR

        Şu an puanı: 12

        Tahmini sezon sonu puanı: 36

        18

        16. SAMSUNSPOR

        Şu an puanı: 7

        Tahmini sezon sonu puanı: 33

        19

        17. GAZİANTEP FK

        Şu an puanı: 8

        Tahmini sezon sonu puanı: 28

        20

        18. EYÜPSPOR

        Şu an puanı: 3

        Tahmini sezon sonu puanı: 13

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