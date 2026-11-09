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        Haberler Spor Futbol Transfer Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!

        Galatasaray'da Leroy Sane için flaş ayrılık iddiası!

        Bu sezon Galatasaray'da beklenen performansı sergileyemeyen ve şu ana kadar gol veya asist katkısı yapamayan Leroy Sane için ülkesinden flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09 Kasım 2026 - 23:13 Güncelleme:
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        Galatasaray'da bu sezon gösterdiği performansla zaman zaman eleştirilerin odağında olan Leroy Sane için flaş bir iddia ortaya atıldı.

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        DEVRE ARASINDA YOLLAR AYRILABİLİR

        Alman basınından Sky DE'nin haberine göre; hem Galatasaray'ı hem de Alman yıldızı memnun edecek bir teklif gelmesi halinde yollar ayrılabilir.

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        30 yaşındaki futbolcu, tatmin edecek bir teklif gelmesi halinde artık ayrılma ihtimalini masada tutma kararı aldı.

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        Leroy Sane bu sezon Galatasaray'da 15 maçta herhangi bir skor katkısı sağlayamazken sadece 567 dakika sahada kaldı.

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        YILLIK MALİYETİ 12 MİLYON EURO

        2025 yazında G.Saray'a imza atan Alman yıldız, sarı-kırmızılılardan yıllık 9 milyon Euro net maaş ve 3 milyon Euro da sadakat primi kazanıyor.

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        Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan Leroy Sane'nin, Galatasaray'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor...

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        #Leroy Sane
        #transfer
        #galatasaray
        #Ayrılık
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