Russell Brand, 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

İngiliz aktör ve komedyen Russell Brand, 1'i tecavüz, 3'ü cinsel saldırı olmak üzere toplam 4 suçtan yargılandığı davada 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Brand'in tecavüz ve cinsel saldırı suçlamasıyla yargılandığı davanın karar duruşması, Londra'daki Southwark Kraliyet Mahkemesi'nde yapıldı.

YARGIÇTAN RUSSELL BRAND'E SERT SÖZLER

Hakim Joel Bennathan, Brand'in söz konusu saldırılardan suçlu bulunduğunu belirterek sanığın bir 'cinsel saldırgan' olduğunu söyledi. Brand'in şöhretini suçlarını gizlemek için kullandığını vurgulayan Bennathan, sanığın 2004-2009 yılları arasında 4 kadına karşı işlediği suçlardan ceza alacağını belirtti.

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Özellikle 2009'da yaşanan tecavüz olayının ardından mağdurun alkol sorunu yaşamaya başladığını ifade eden Bennathan, "5 yıllık bir süreçte birden fazla kadına karşı cinsel suç işlediniz. Bu cezalardan herhangi birinde indirime gitmem, işlediğiniz suçların bütüncül ağırlığı karşısında adaleti sağlamaz" diyerek cezada indirime gitmeyeceğini açıkladı.

Bennathan, Brand'in farklı suçlardan toplam 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldığını ve bu cezanın üçte ikisini cezaevinde geçireceğini kaydetti. Hakim; Brand'in cezasını tamamladıktan sonra denetimli serbestlik hükümlerine tabi olacağını ve yaşamı boyunca polise bildirimde bulunmasını zorunlu kılan 'Cinsel Suçlar Sicili' sistemine kaydolacağını belirtti.

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HAKKINDA YENİ İDDİALAR DA GÜNDEMDE

ABD'li pop şarkıcısı Katy Perry'nin eski eşi olan ve son yıllarda ana akım medyadan uzaklaşan Brand, 2004-2009 yılları arasında bu suçları işlemekten 5 Kasım Perşembe günü suçlu bulunmuştu. Brand hakkındaki suçlamaları reddetmişti.

The Guardian'ın haberine göre Metropolitan Police, Brand hakkında iki ayrı tecavüz iddiasıyla soruşturma yürütüyor. Polis, mahkûmiyet kararının ardından başka mağdurların da ortaya çıkabileceğini bildirdi.

Brand hakkındaki suçlamalar, 2023 yılında The Times ve Channel 4 tarafından yayımlanan araştırmaların ardından gündeme gelmişti. Associated Press'in haberine göre, araştırmaların yayımlanmasının ardından başka kadınlar da Brand hakkında yaşadıklarını anlattı. Kadınlardan biri, olaylardan birini o dönemde bildirdiğini ancak şikâyetinin ciddiye alınmadığını öne sürdü.

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Mahkûmiyet kararının ardından tutuklanan Russell Brand, cezasının üçte ikisini cezaevinde geçirmesinin ardından şartlı tahliye kapsamında serbest bırakılabilecek.

Fotoğraflar: Avalon