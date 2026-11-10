Donald Trump: "Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme var"

ABD Başkanı, Truth Social isimli sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Donald Trump, "Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve diğer ülkeler, mevcut statükonun, yani tarihin en büyük deniz ablukasının ve yeni Iron Gate Operasyonunun hem karadan hem de denizden devam etmesini tercih edecektir.

Orta Doğu'daki gelişmelerde herhangi bir değişiklik yaşanması hâlinde ABD harekete geçmeye hazırdır. Ancak şu aşamada böyle bir ihtimal oldukça düşük görünmektedir.

İsrail ve tüm Orta Doğu, İran kaynaklı tehlike ve tehditlere karşı korunmaktadır. Çatışmanın sona ermesine yönelik olumlu bir ivme görüyoruz. Amerika'nın çıkarlarının her koşulda korunmasını sağlayacağız.

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Bu askerî angajmanın sona ermesiyle birlikte Amerikan halkı ve dünya çok daha güvenli olacaktır." ifadelerini kullandı.