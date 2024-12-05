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        Haberler Gündem Güncel Samsun'da gıda zehirlenmesi şüphesi: Yaklaşık 100 işçi hastanelik oldu | Son dakika haberleri

        Samsun'da gıda zehirlenmesi şüphesi: Yaklaşık 100 işçi hastanelik oldu

        Samsun'un Kavak ilçesindeki bir tekstil fabrikasında çalışan yaklaşık 100 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 00:58 Güncelleme: 05.12.2024 - 00:58
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        Gıda zehirlenmesi şüphesi: Yaklaşık 100 işçi hastanelik oldu
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        Samsun'un Kavak ilçesinde gıda zehirlenmesi şüphesiyle yaklaşık 100 işçi hastaneye başvurdu.

        AA'nın haberine göre, ilçede bulunan bir tekstil firmasında akşam yemeğinde mantarlı tavuk sote ve makarna yiyen yaklaşık 100 işçi, evlerine gittikten sonra mide bulantısı, kusma gibi rahatsızlıklar yaşadı.

        Kendi imkanlarıyla Kavak Devlet Hastanesi'ne giden işçilerin çoğu tedavilerinin ardından taburcu edildi. Hastanede tedavileri sürenlerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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        #Samsun
        #haberler
        #Kavak
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