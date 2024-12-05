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        5 yılda 4 yas

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Ali Ekber Mutlu'nun ölümüyle, 5 yılda 4'üncü sanatçı arkadaşlarının yasını tutuyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2024 - 08:36 Güncelleme: 05.12.2024 - 08:48
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        5 yılda 4 yas
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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası (BBDSO) viyola sanatçılarından Ali Ekber Mutlu, 48 yaşında zatürreye bağlı çoklu organ yetmezliğinden yaşamını yitirdi.

        Ali Ekber Mutlu

        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın (BBDSO) viyola sanatçılarından Ali Ekber Mutlu, 2 Aralık'ta zatürre tedavisi gördüğü hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Mutlu için Merinos Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi (AKKM) Osmangazi Salonu'nda tören düzenlendi. Ali Ekber Mutlu'nun ailesi, yakınları ve orkestra arkadaşlarının katıldığı törende konuşan BBDSO Müdürü Gökçe Özler, çok kıymetli bir arkadaşlarını kaybetmenin derin üzüntüsü içinde olduklarını, Mutlu'nun çok iyi bir insan ve müzisyen olduğunu belirtti.

        5 Aralık Perşembe günü BBDSO'nun düzenleyeceği konserin ithaf edileceği Ali Ekber Mutlu'nun cenazesi, Ankara'daki Şehitlik Camii'nde kılınan ikindi namazının ardından Pursaklar Merkez Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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        Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları, Ali Ekber Mutlu'nun ölümüyle 5 yılda 4'üncü sanatçı arkadaşlarının yasını tutuyor.

        2019'da; viyola sanatçısı Bertugan Albayrak (44), kalp krizi geçirerek hayata veda etti.

        Bertugan Albayrak

        2020'de; keman sanatçısı Beril Akçabozan (26), kanser nedeniyle hayatını kaybetti.

        Beril Akçabozan

        2023'te; keman sanatçısı Gizem Yıldıran (35), epilepsi krizi nedeniyle vefat etti.

        Gizem Yıldıran

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