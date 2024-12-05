Macron: Yeni başbakanı açıklayacağım

Fransa'da bütçe görüşmelerinde yaşanan anlaşmazlıktan ötürü güven oylaması sonrası Michel Barnier hükümeti düşürüldü. Le Monde'un haberine hükümetin düşeceğini tahmin eden Emmanuel Macron bir haftadan beri kimi başbakan olarak atayacağını düşünüyor.

Macron 5 Aralık akşamı yaptığı açıklamada yeni başbakanın ismini önümüzdeki günlerde ilân edeceğini bildirdi. Macron ayrıca geçiş süreci boyunca devletin genel işleyişinde bir sorun olmayacağını da belirtti.

Hükümetin düşüşünden aşırı sağ ve aşırı solu sorumlu tutan Macron, iki tarafı da cumhuriyet karşıtı olmakla suçladı. Macron, yeni başbakanın bütçe tasarısı sırasında sorun yaşamaması için özel bir kanun çıkartılması gerektiğini ifade etti. Meclisin şu anki hâliyle bir çoğunluk sağlayamacağını ifade eden Emmanuel Macron özel yöntemler gerektiğini belirterek özel yasayı işaret etti.