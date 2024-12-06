Meksika: Göçmenleri kabul etmeyeceğiz

Göçmen karşıtı politikalarıyla bilinen Donald Trump'ın 47. ABD Başkanı seçilmesinin ardından Meksika ile ABD arasında göçmen sorunu yaşanıyor. 20 Ocak 2025'te göreve başlayacak olan Donald Trump'ın göçmenleri Meksika'ya sınır dışı etmesi bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Meksika Cumhurbaşkanı Claudia Sheinbaum, sınır dışı edilecek göçmenlerden sadece Meksika vatandaşlığı bulunanları kabul edeceklerini ifade etti.