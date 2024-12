Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Dr. Batuhan Mumcu'dan Habertürk'e özel açıklamalar

Bir zamanlar; Cudi Dağı, Gabar Dağı, Beytüşşebap ve Bestler Dereler bölgelerinden gelen teröristlerle yaşanan çatışma haberlerini; ne yazık ki sıkça okuyor, sıkça izliyorduk.

Güvenlik güçleri; o bölgelerdeki terörü bitirmek için oldukça büyük çaba sarf etti.

Tabii... Şırnak, kan, terör gibi birçok olumsuz olayla anılan bir şehirken şimdi operayı, baleyi, festivali konuşabiliyoruz. Bu bile aslında nereden nereye geldiğimizin en net göstergesi. Gerçekten doğru politikalarla, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kabinenin uygulamış olduğu doğru yollarla, Şırnak, artık petrolün çıktığı, insanların rahatça sosyalleştiği bir yer haline geldi. Bugün burada 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali’nin açılışını yaptık. Sanat ve kültürle bir araya geldik. Önceden bunları burada konuşmak bile bir hayaldi ama hayallerin gerçek olduğu ilk konumuz da bu değil. Bence en önemli kısmı Şırnak’ın bu festivale göstermiş olduğu yaklaşımdır. Bunu siz de gördünüz; salon hınca hınç doluydu. Bugün trafik vardı. Şoför bir arkadaş trafikle ilgili çok güzel bir şey söyledi; “Opera ve Bale Festivali'nin yoğunluğu” dedi. Şırnak'ta opera ve bale etkinliğinin yoğunluğundan oluşan bir trafikten bahsediyoruz. Her bölgeye gideceğiz, gitmeye devam edeceğiz. Her bölgeyi sanatla, kültürle buluşturacağız. Bugün tarihi restorasyonu yapılan birçok yeri de gezdik. Aslında biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hem tarihi alanların restorasyonuyla hem sanat kurumlarıyla sahadayız. Sonuç olarak burası bir turizm destinasyonu. Bugün uçakla geldik, bizimle birlikte hafta sonunu buralarda gezerek değerlendirmek isteyen insanlar da vardı.

O çocukların gözlerindeki parıltıyı unutamayacağım. Sizin konuştuğunuz çocuklar; “Uyuyamayacağız” diyorlardı ya, ben de bugün heyecandan zor uyuyacağım muhtemelen. Çünkü insanlar salondaki merdivenlerde oturuyordu. Dışarıda ekran kurmuştuk, alt kattaki salonlardan ekrandan izleyenlerin görüntüleri geldi. Bunlar güzel şeyler. O heyecanı gözlerinde gördüm. Bu çok önemli. Malum genç yetenek yasasında sayın bakanımız bize talimatlarını verdi. Kadük kalan bir yasaydı. Biz de o talimatlar doğrultusunda yasanın son noktasına geldik. İnşallah önümüzdeki günlerde sayın bakanımız inceledikten sonra eksiklerini tamamladıktan sonra o yasayı da tekrar yürürlüğe koyacağız. Fazıl Say'ın ve birçok ünlü sanatçımızın yurt dışına gidip eğitim almasını sağlayan bir yasaydı. Sonuçta şu an Kültür ve Turizm Bakanlığı Opera ve Bale Genel Müdürümüz Tan Sağtürk de yurtlarda yetişen, 11 yaşında girdiği yurttan dünyanın sayılı baletlerinden birisi olarak çıkan bir Türk sanatçı. Demek ki bu tarz destekleyici kanunlarla sanatı ve sanatçıyı destekleyince aslında bu ülkenin tanıtımı için de bir fırsat oluyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak yaptığımız her şey bir şekilde ülkemizin tanıtımını da yapıyor. Kız Kulesi, Galata Kulesi, Boğaz Köprüsü görüntüleri çoğu dizide kullanılıyor. Neden? Çünkü bu dizileri yurt dışına ihraç ediyoruz. Aslında diziler orada bir nevi reklam filmimiz gibi oluyor. Biz çok yoğun çalışıyoruz ve başarı da bununla beraber geliyor.

Sektörden bir genel müdürümüz var; Birol Güven.. Birol Güven, Türkiye'de en uzun soluklu dizileri çeken gerçekten başarılı bir sinemacı ve yapımcı. O da son derece fedakârlık gösterdi ve devleti için mücadele ediyor. Tabii ki sinemaların eskiye göre, şu anki dijital platformlara göre düşüşünün farkındayız. Bununla ilgili çalışmalar yapıyoruz. Sinemacılarla bir araya geliyoruz. Dizi - film sektörü yapımcıları ve yönetmenleriyle sık sık bir araya geliyoruz. Bunun önemlerini de almaya çalışıyoruz. Promosyonlar ve benzeri konularla ilgili çalışmalar var. Biz eksik gördüğümüz, yolda yürürken tökezlediğimiz veya önümüze çıkan engellerin hepsini günün şartlarına göre değerlendirip gerekli yasal düzenlemeleri yapıyoruz. Bunu sektörle iş birliği halinde yapıyoruz. Bunu sadece sinema sektörü için değil, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın tüm paydaşlarıyla beraber hareket ederek yapıyoruz. Aldığımız her kararda onlarla beraber mutlaka bir istişaremiz mutlaka bir çözüm haritası çalışmamız oluyor. Biz çalışıyoruz, sayın bakanımıza arz ediyoruz. Sayın bakanımız talimatlandırıyor. Onun talimatları doğrultusunda bir araya geliyoruz ve bu da başarıyı getiriyor. Bu alanda da gerçekten başarılı olduğumuza inanıyorum. “AKM'yi AVM yapacaklar” dedikleri yerde şu an dünyanın en güzel kültür merkezlerinden biri var.

"DEMEK Kİ BİR BAŞARI VAR, BİR GÜVEN VAR"

• AKM'ye bir hayli muhalif olanlar da vardı.

Onların hepsi şu an geliyor, merak etmeyin. Bizim organizasyonlarımıza, yaptığımız etkinliklerimize katılıyorlar. Dünyaca ünlü sanatçılar gelince, “AKM, AVM olacak” diye eylem yapanların hepsini orada görüyoruz. Bu, bizi mutlu ediyor. Çünkü onlar da bazı doğruları görüyor. Gördükleri için de değiştiklerine inanıyorum. Salonlar yapmak yetmiyor, içini doldurmak gerekiyor. Genel müdürlüklerimiz de salonların içlerini çok güzel projelerle dolduruyorlar. Dışarıdan gelen projelere de destek veriyoruz. Sayın bakanımız geçtiğimiz günlerde bahsetti; Haydarpaşa ve Sirkeci ile ilgili projesi var. Şu an onun üzerinde çalışıyor. Bitince gerçekten Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlayan İstanbul'umuzda çok güzel etkinlik alanları, sergi alanları olacak. Doğal dokusuna dokunmadan, mevcut yapısını değiştirmeden tarihi binaların hepsini daha işlevsel daha kullanışlı hale getiriyoruz. İçini de güzel şeylerle doldurduğumuzda başarının geleceğini düşünüyorum. Biz Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak Türkiye'nin her yerindeyiz. Bugün Şırnak’tayız, sonraki gün Erzincan'dayız. Ondan sonra Kırklareli'ndeyiz, sonra Hatay'dayız, Ardahan'dayız. Yani her alanda ve tüm paydaşlarla birlikte hareket ediyoruz. Bir yandan tanıtımı için efor sarf ederken diğer taraftan sanatsal faaliyetler düzenliyoruz. Restorasyonlar devam ediyor, kazılar devam ediyor, hiç olmadığı kadar kazı yapıyoruz. İstatistik olarak baktığımızda Cumhuriyet tarihinin tüm rekorları Sayın Cumhurbaşkanımız döneminde olmuş. Bunlar kolay şeyler değil. Sayın bakanımız da Türkiye Cumhuriyeti'nin en uzun süre Kültür ve Turizm Bakanlığı yapan bakanı. Demek ki bir başarı var, bir güven var. Sayın Cumhurbaşkanımız, bu konuda ve her konuda destek veriyor ve önümüzü açıyor. Kanunsal anlamda destek veriyor. Sayın bakanımızla istişare halindeler, çoğu konuyu birlikte yürütüyorlar ve bu da başarıyı getiriyor. Bu topyekûn bir hareket, tek başına olabilecek bir şey değil. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Meclisimiz bize destek veriyor, parti grubumuz destek veriyor, milletvekillerimizin hepsi sahadalar. Bugün gördünüz; hepsi sahadaydı. Şırnak Belediyesi, AK Parti Belediyesi'dir. İl başkanımız, ilçe başkanımız, hepsi bizimle beraber faaliyetlerin içinde yer alıyor. Onlar bizim görmediğimiz şeyleri bize bölgeden söylüyor, biz de iletiyoruz. Gerçekten güzel şeyler oluyor.