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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor - İş-Yaşam Haberleri

        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı Kapasite Artırımı 1. Etap çalışmalarında sona geldiklerini bildirerek, "Yolcu kapasitesini 30 milyona çıkartacak 3. pist ile yeni kule binası ve hizmet binalarını 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi planlıyoruz" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2024 - 11:59 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:59
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        Esenboğa'da yolcu kapasitesi 30 milyona çıkıyor
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        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’nda kapasite artırımı kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu.

        Esenboğa Havalimanı’nın artan yolcu ve uçak trafiğine rahat bir şekilde hizmet verebilmesini sağlamak amacıyla iki etap olarak başlattıkları modernizasyon projesinin ilk etabında sona geldiklerini bildiren Bakan Uraloğlu, “1. Etap çalışmaları kapsamında başlattığımız çalışmalarda yüzde 98 fiziki ilerleme sağladık” dedi.

        YOLCU KAPASİTESİ 30 MİLYONA ÇIKACAK

        Esenboğa Havalimanı 1.Etap çalışmaları hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, “Havalimanımızı çağın ihtiyaçlarına cevap verebilecek bir hale getirmek ve Başkent Ankara’mızın dünya başkentlerine yakışır bir tesise sahip olması için başlattığımız çalışmalar kapsamında kapasiteyi 30 milyon yolcuya çıkartacak üçüncü pistin inşasında sona geldik. Yeni pistimizi şerit çalışmaları ve düzenleme işlerinden sonra hizmete hazır hale getireceğiz” dedi.

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        Yeni hizmet binalarının inşasını da büyük oranda tamamladıklarını kaydeden Bakan Uraloğlu, “Üçüncü pist, Teknik Blok, ARFF İstasyonu, DHMİ Özel Maksatlı Araç Garaj ve Uçuş Kontrol Hangarı Binası, Isı Merkezi ve Su Deposu, Uçak Atık Su Arıtma Tesisi, Özel Aydınlatma Sistemleri Bakım Binası, Kargo Gelişim Alanları, Kargo Apronu, Bağlantı Taksiyolları, Gümrük Müdürlüğü Binası ve otoparklarını 2025 yılının ilk çeyreğinde bitirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

        TERMİNAL 40 BİN METREKAREYE GENİŞLEYECEK

        Bakan Uraloğlu, Esenboğa Havalimanı’nın kapasitesini geçmiş yıllarda 20 milyon yolcuya çıkardıklarını ancak gelinen noktada bunun yetersiz kaldığını kaydetti.

        Bakan Uraloğlu, “Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla havayolu halkın yolu oldu. Vatandaşlarımız yolculuklarında havayolunu daha sık tercih etmeye başladı. Biz de bir taraftan yeni havalimanları yapmayı sürdürürken bir taraftan da mevcut havalimanlarımızı çağın ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde modernize etmeye devam ediyoruz. Esenboğa Havalimanı kapasite artırımı kapsamında başlayacağımız 2. Etap çalışmaları ile terminal binasını 40 bin metrekareye genişleteceğiz. Üçüncü pist ve daha geniş terminal binası ile havalimanımız artan yolcu trafiğine çok daha rahat cevap verebilecek" bilgileri verdi.

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