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        Haberler Dünya İsrail ordusu, Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak" | Dış Haberler

        İsrail ordusu, Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"

        İsrail ordusu, Suriye'de 53 yıllık Esad, 61 yıllık Baas rejiminin çökmesinin ardından rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmek için Golan Tepeleri'ne başlattığı saldırıları sürdürüyor. İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna tampon bölgede yer alan ve 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2024 - 11:22 Güncelleme: 13.12.2024 - 11:22
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        İsrail Suriye'de işgal ettiği tampon bölgede "aylarca kalacak"
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        İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusuna tampon bölgede yer alan ve 7 Aralık sonrası Hermon Dağı'nda işgal edilen bölgede, kış aylarında kalınması için talimat verdiğini bildirdi.

        Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Katz, İsrail ordusunun, Suriye'de Baas iktidarının devrilmesinin ardından Hermon Dağı'ndaki işgal edilen tampon bölgede kalmaya devam edeceğini belirtti.

        Katz, bu doğrultuda orduya Hermon Dağı'nda işgal edilen tampon bölgede kış aylarında kalması için gerekli hazırlıkları yapması talimatını verdi.

        Daha önce tampon bölgedeki işgalin "geçici" olacağını savunan Katz, "Suriye'de yaşananlar nedeniyle Hermon Dağı'nı ele geçirmemiz büyük bir güvenlik önemi taşıyor ve İsrail ordusunun bölgedeki hazırlıklarının sağlanması, birliklerin zorlu hava koşullarında orada kalabilmesi için her şeyin yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

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        Katz, dün Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ve diğer askeri yetkililerle Suriye'deki durumu değerlendirmek için toplantı yapmıştı.

        Hermon Dağı'ndaki işgalin kış aylarında da devam etmesine yönelik karar, bu toplantının ardından geldi.

        İSRAİL'İN SURİYE'YE SALDIRILARI VE İŞGALİ

        Suriye’de 27 Kasım’da şiddetlenen çatışmaların ardından 8 Aralık’ta 61 yılık Baas rejiminin çökmesiyle eş zamanlı, İsrail ordusunun Suriye’ye saldırıları arttı.

        Rejim ordusundan kalan askeri altyapı ve imkanları imha etmeye başlayan İsrail ordusu, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ndeki işgalini genişletti.

        Golan Tepeleri civarındaki tampon bölgeye giren İsrail ordusu, işgali daha ileriye taşıyarak başkent Şam’ın 25 kilometre yakınlarına kadar sokuldu.

        İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.

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        #Suriye
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