Baas rejimi ve Esed ailesi iktidarının devrilmesinin ardından Emevi Camii'nde ilk cuma namazı kılındı Suriye'nin başkenti Şam'da halk, Esad rejiminin devrilmesinin ardından ilk cuma namazını kılmak üzere Emevi Camii'nde toplandı. HTŞ Lideri Colani de Suriye halkını bugün meydanlarda Esad'ın devrilişini kutlamaya çağırdı. Colani paylaştığı videoda, "Mübarek devrimin zaferi için Suriyelileri meydanlara davet ediyorum. Onları, kurşun sıkmadan ve insanları korkutmadan mutluluklarını göstermek için meydanlara çıkmaya davet ediyorum." dedi

Ajanslar Giriş: 13.12.2024 - 13:57 Güncelleme: 13.12.2024 - 13:58 facebook

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