Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Uluyol’daki Bursa Adalet Sarayı’nda meydana geldi. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.

Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı. REKLAM Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.