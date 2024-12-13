Bursa Adliyesi'nde silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Bursa Adliyesi'nde, duruşma salonunda silahlı saldırı düzenlendi. İlk belirlemelere göre kurşunların isabet ettiği 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Olay, saat 11.00 sıralarında Uluyol’daki Bursa Adalet Sarayı’nda meydana geldi. Bursa 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşma sırasında, iddiaya göre müştekinin babası tarafından 2 sanığa ateş açıldı.
Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin eğlence yerinde 23 Eylül 2023'te çıkan, 3 kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili Mertcan A. ve babası Köksal A'nın tutuklu yargılandığı davanın ikinci duruşması, Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.
Bursa Adalet Sarayı'ndaki duruşmada sanık avukatının beyanları alınırken, geçen yıl yaşanan kavgada yaralanan ve olayın ardından tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren Tolga E'nin (21) bulunduğu taraftan sanıklara doğru silahla ateş açıldı. Bunun üzerine salondakiler dışarı kaçtı.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Duruşma salonunda büyük panik yaşanırken, jandarma ve polis ekipleri saldırgana müdahale etti.
Zanlı Kemal E. güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
İhbarla adliye binasına çok sayıda ambulans ve takviye ekip sevk edilirken, adliye binası boşaltıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
TEKERLEKLİ SANDALYE İLE SOKMUŞ
Silahın, tekerlekli sandalyeyle duruşma salonuna sokulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.