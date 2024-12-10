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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe'de Athletic Bilbao maçında zorunlu rotasyon! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe'de Athletic Bilbao maçında zorunlu rotasyon!

        UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında İspanyol ekibi Athletic Bilbao ile kozlarını paylaşacak. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jose Mourinho, Avrupa listesinde yer almayanlar, cezalılar ve sakat oyunculardan dolayı zorunlu rotasyona gidecek.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.12.2024 - 10:24 Güncelleme: 10.12.2024 - 10:24
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        Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında İspanya'nın Athletic Bilbao takımını konuk edecek. Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 18.30'da başlayacak müsabakayı Bosna Hersek Futbol Federasyonundan hakem Irfan Peljto yönetecek.

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        Peljto'nun yardımcılıklarını aynı federasyondan Senad Ibrisimbegovic ve Davor Beljo üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Antoni Bandic olacak. Öte yandan VAR koltuğunda İtalya Futbol Federasyonundan Marco Di Bello, AVAR'da ise Michael Fabbri görev alacak.

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        F.BAHÇE'DE 3 EKSİK!

        Fenerbahçe, Athletic Bilbao müsabakasında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

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        Sarı-lacivertlilerde uzun süreli sakatlığı bulunan Jayden Oosterwolde'nin yanı sıra sarı kart cezalısı Fred müsabakada forma giyemeyecek.

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        Ayak bileğinde sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş'ın da kadroda yer alması beklenmiyor.

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        OĞUZ VE KOSTIC DE YOK!

        Bu isimlerin yanı sıra UEFA listesinde isimleri yer almayan Filip Kostic, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz ve Levent Mercan da müsabakada olamayacak.

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        ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ TAKIMA DÖNDÜ

        Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü'nün Athletic Bilbao müsabakasıyla takıma dönmesi bekleniyor.

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        Sakatlığını atlatan ve bir süredir takımla çalışan Çağlar, Mourinho'nun görev vermesi durumunda kadroda olacak.

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        İşte F.Bahçe'nin Athletic Bilbao maçı muhtemel 11'i...

        10

        LIVAKOVIC

        11

        OSAYI SAMUEL

        12

        DJIKU

        13

        ÇAĞLAR (BECAO)

        14

        MERT MÜLDÜR

        15

        İSMAİL YÜKSEK

        16

        AMRABAT

        17

        TADIC

        18

        SZYMANSKI

        19

        MAXIMIN

        20

        EN-NESYRI

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