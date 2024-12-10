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        Haberler Ekonomi Otomobil İşte en çok satan ikinci el otolar - Otomobil Haberleri

        Kasımda ikinci elde en çok hangi markalar satıldı?

        Indicata verilerine göre geçen ay online mecralarda 387 bin 998 kurumsal ilan yayımlandı. Yayımlanan ilanların yüzde 46'sı olan 176 bin 921 aracın satışı gerçekleşti. İşte kasımda en çok satılan 10 marka...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.12.2024 - 12:19 Güncelleme: 10.12.2024 - 12:23
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        1

        10- Toyota

        Kasım satışı (adet): 6.363

        2

        9- Hyundai

        Kasım satışı (adet): 7.507

        3

        8- Peugeot

        Kasım satışı (adet): 9.198

        4

        7- Opel

        Kasım satışı (adet): 9.476

        5

        6- Mercedes-Benz

        Kasım satışı (adet): 9.909

        6

        5- BMW

        Kasım satışı (adet): 10.439

        7

        4- Ford

        Kasım satışı (adet): 15.825

        8

        3- Renault

        Kasım satışı (adet): 20.659

        9

        2- Fiat

        Kasım satışı (adet): 21.242

        10

        1- Volkswagen

        Kasım satışı (adet): 22.239

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