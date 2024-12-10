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        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!

        Megakent İstanbul sağanak yağışın etkisi altında. AKOM, kentte akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ile birlikte fırtına beklendiğini de duyurdu. Yağmur sonrası şehrin birçok yerinden görülen gökkuşağı da ortaya çıktı. Öte yandan Meteoroloji'den yapılan açıklamaya göre perşembe gününden itibaren sıcaklıklar yurdun iç kesimlerinde 7 ila 8 derece, diğer bölgelerde de 5 ila 6 derece azalacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.12.2024 - 16:43 Güncelleme: 10.12.2024 - 17:41
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        İstanbul'da sağanak manzaraları! AKOM uyardı: Fırtına da geliyor!
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        İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak ve fırtına beklendiğini duyurdu.

        AKOM'dan yapılan açıklamaya göre, rüzgarın başta İstanbul olmak üzere Marmara Bölgesi'nde bugün saat 18.00'den itibaren aralıklarla kuvvetli, kısa süreli hamlelerle fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

        SICAKLIKLAR DA DÜŞECEK

        AA'da yer alan habere göre il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması, yağışların gök gürültülü ve yerel kuvvetli sağanak şeklinde metrekarede 20-50 kilogram olarak etkili olması öngörülüyor.

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        Hava sıcaklıklarının 7-9 derece birden düşerek, 9-10 derece civarına gerileyeceği tahmin ediliyor. Yağışların yarın saat 09.00'a kadar devam etmesi bekleniyor. AKOM, vatandaşların olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olmasını istedi.

        GÖKKUŞAĞI DA ORTAYA ÇIKTI

        İHA'nın haberine göre İstanbul'da yağmur sonrası gökkuşağı da ortaya çıktı. İstanbul Havalimanı'nın hemen yanında yağış sonrasında beliren gökkuşağı ve uçuş kontrol kulesi bir arada görüntülendi. Arnavutköy'ün bazı mahallelerinde ortaya çıkan gökkuşağını vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla görüntüledi.

        YURT GENELİNDE HAVALAR SOĞUYOR

        Öte yandan perşembe gününden itibaren sıcaklıklar iç kesimlerde 7 ila 8 derece, diğer bölgelerde 5 ila 6 derece azalacak.

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, haftanın hava tahminine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Hafta boyunca yağışlı havanın devam edeceğini belirten Özdemirci, yarın yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinde yağış görüleceğini, yağışların Marmara'nın güneyi, doğusu, kuzey ve kıyı Ege ile Batı Karadeniz'de kuvvetli olacağını söyledi.

        Perşembe günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağış beklendiğini aktaran Özdemirci, "Marmara'nın doğusu, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Hatay ve Osmaniye'nin ilçelerinde sağanak görülecek. Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın, Ordu, Trabzon, Rize, Giresun çevrelerinde yağışlar kuvvetli olacak." diye konuştu.

        Özdemirci, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların perşembe gününden itibaren iç kesimlerde 7 ila 8 derece, diğer yerlerde 5 ila 6 derece düşeceğini belirterek, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleriyle Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda perşembe günü karla karışık yağmur görüleceğini ifade etti.

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        İstanbul'da yarın sağanak ve gök gürültülü sağanak beklendiğini bildiren Özdemirci, perşembe ve cuma günü çok bulutlu bir havanın hakim olacağını söyledi.

        Ankara'da yarın ve perşembe günü sağanak görüleceğini, perşembeden sonra sıcaklıkların 5 ila 6 derece düşeceğini dile getiren Özdemirci, yarın kuvvetli sağanak etkisi altında olacak İzmir'de, perşembe ve cuma günü ise yağış beklenmediğini kaydetti.

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