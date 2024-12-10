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        Haberler Gündem Güvenlik MİT’ten PKK/YPG’ye Kamışlı’da operasyon

        MİT’ten PKK/YPG’ye Kamışlı’da operasyon

        Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Suriye'nin Kamışlı bölgesinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik önemli bir operasyona imza attı. Örgütün, Esad rejiminden ele geçirdiği füze, ağır silah ve mühimmatları bölgeden kaçırmaya çalıştığı tespit edildi. Bu gelişme üzerine harekete geçen MİT, örgüte ait silah yüklü konvoyu ve depoları imha etti. Habertürk TV Güvenlik Politikaları Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberi...

        Giriş: 10.12.2024 - 19:12 Güncelleme: 10.12.2024 - 19:13
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        MİT'ten Kamışlı'da operasyon
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        MİT, Esad rejiminin zayıfladığı dönemden itibaren bölgedeki gelişmeleri saha ajanları aracılığıyla yakından takip ediyordu. Elde edilen bilgilere göre, terör örgütü PKK/YPG, Esad rejimiyle yaptığı anlaşmalar sonucunda füze, ağır silah ve tankları gasp ederek kendi depolarına taşımaya başladı. Örgütün, Suriye halkına ait bu askeri ekipman ve mühimmatları Türkiye’ye karşı kullanmayı planladığı belirlendi.

        12 TIR VE 2 TANK İMHA EDİLDİ

        MİT’in hassas istihbarat çalışmalarıyla örgütün, gece karanlığından faydalanarak silah ve mühimmatları tırlara yüklediği ve konvoy halinde hareket ettiği tespit edildi. Bu bilgilerin ardından düzenlenen operasyonda, füze ve ağır silah yüklü 12 tır, 2 tank ve 2 mühimmat deposu imha edildi. Operasyon, örgütün bölgedeki lojistik ağını büyük ölçüde çökertti.

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        PKK/YPG’DEN PROPAGANDA HAMLESİ

        Operasyonun ardından örgüt, moral kaybını engellemek için Kamışlı Havalimanı’nın İsrail tarafından hedef alındığı ve kendilerine yönelik bir saldırı olmadığı yönünde propaganda yapmaya başladı. Ancak, bölgede sıkışan örgüt kadrolarında oluşan korkunun yoğun şekilde arttığı kaydedildi.

        “OPERASYONLAR DEVAM EDECEK"

        MİT kaynaklarından alınan bilgilere göre, Suriye’de PKK/YPG’nin sınır bölgelerinde yuvalanarak Türkiye’ye yönelik tehdit oluşturmasına kesinlikle müsamaha gösterilmeyecek. Terör örgütüne yönelik operasyonların kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

        Türkiye’nin sınır güvenliğini sağlamaya yönelik bu operasyon, terör örgütüne ağır bir darbe vururken bölgedeki dengenin korunmasında önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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