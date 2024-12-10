Sosyalist model yerine liberal model

Suriye'de 61 yıl süren Baas Rejiminin yıkılışı ile birlikte ekonomi modelinin de değişeceğine dair öngürüler oluştu. Suriye'deki yeni yönetim ise iş adamlarına seslenerek liberal piyasa ekonomisine geçmek istediklerini belirtti.

Suriye daha ziyâde Baas rejiminin ideolojisi olan sosyalist ekonomi modeli ile idare ediliyordu. Bu model, ekonomiyi sürdüren araçların daha çok devletin elinde toplanmasını sağlıyordu. Suriye özellikle 1960 ve 1980'ler boyunca küresel ekonomik sisteme katılmayı reddetti.

Suriye'de yönetim değişikliği sadece politik değil aynı zamanda ekonomik bazı değişiklikleri de beraberinde getiriyor. Suriye'nin yeni yönetimi Baas ideolojisinden tamamen kopmak adına liberal piyasa ekonomisine geçiş yapmak istediklerini ifade etti. Bu açıklama ile iş adamlarına seslenen Suriye Yönetimi, ülkeye daha fazla yatırım çekmek istiyor.

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Suriye ekonomisi uzun süredir uygulanan yaptırımlar ve savaş nedeniyle oldukça tahrip olmuş durumda. Kişi başına düşne Gayrisafi Yurt içi Hâsıla 420 dolara kadar düştü. Diğer yandan 6 Şubat Depremi sadece Türkiye'yi değil Suriye'nin kuzeyini de vurdu ve birçok bina yıkıldı. Sonuç olarak ekonomi; savaş, yaptırımlar ve deprem nedeniyle oldukça zarar gördü.