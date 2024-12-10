İşte Trabzon’daki skandal penaltı kararının VAR konuşmaları!

Süper Lig'de artık sistematik hale getirilen 'Kasımpaşa doğranmasının' bir örneği daha Trabzon'da yaşandı.

Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 73. dakikasında verilen skandal penaltı kararı, 'yok artık' dedirtti.

Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Kevin Rodrigues'le ceza sahasında pozisyon alma mücadelesi sırasında adeta vurulmuş gibi bir anda kendini yere bıraktı. Usta aktörlere taş çıkartacak cinsten, adeta oscarlık bir oyunculuk örneği sergileyen Enis'in sarı kart görmesi gerekirken, filmin ikinci sahnesi ise futbolseverleri şoka uğrattı...

VAR koltuğunda oturan Mustafa İlker Coşkun, 'VAR protokolünü ihlal ederek' maçın hakemi Zorbay Küçük'ü pozisyonu izlemeye davet etti. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Küçük, kendini yere atan Enis Destan'a sarı kart vermek yerine penaltı noktasını göstererek, skandal bir karar daha verdi. Filmin finalinde hakemlerin istediği oldu ve Banza penaltıdan topu ağlara yolladı. Trabzonspor, hakem ve VAR desteğiyle maça ortak edilirken, Kasımpaşa'nın 2 puanı gasp edildi. Türkiye Futbol Federasyonu, skandal kararın VAR konuşmalarını paylaştı.

İŞTE SKANDALIN PERDE ARKASI:

Trabzonspor - Kasımpaşa maçında bordo mavili takımın Enis Destan ile kazandığı penaltı pozisyonu!

VAR: "Zorbay Hocam, topun içeride olup olmadığını kontrol ettim. 77 numaralı oyuncunun, 94'e bir darbesi var. Sana potansiyel penaltı için sahada inceleme öneriyorum."

HAKEM: "Evet buradayım. Temas anındaki top oyunda olduğunu gösteriyorsun değil mi?"

VAR: "Temas anı ve top çizgi üzerinde. Şimdi hareketin kendisini gösteriyorum.

HAKEM: "Topun oyunda olduğuna eminiz. Tamam. 77 numara sarı kart ve penaltı veriyorum."

"Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli" Haberi Görüntüle

ESKİ HAKEMLER REZALET KARARI YORUMLADI

beIN Sports'ta yayınlanan beIN Trio programında eski hakemler, Trabzonspor-Kasımpaşa maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirirken, verilen penaltı kararının son derece yanlış bir karar olduğunu belirttiler.

- 3. dakikada Serdar Saatçi’nin Aytaç Kara’ya kayarak yaptığı müdahale

Bülent Yıldırım: Serdar Saatçi, ortada kalan topa müdahale etmek için çok riskli bir hamle yapmış. Tabanının oturmadığını düşünüyorum. Çok net kontrolsüz bir faul. Burada sarı kart çıkmalıydı.

Deniz Çoban: Bülent hocama ilave söyleyeceğim bir şey yok. Ancak, Serdar’ın gelişi çok tehlikeli. Temas noktası itibariyla çok net sarı kart. Bu pozisyonun dakikası olmaz.

- 12. dakikada Serdar Saatçi’nin Nuno Da Costa’ya müdahalesi

Deniz Çoban: Serdar Saatçi, topa doğru hamle yaparken Da Costa sol ayağını dışarıya doğru açıyor. Serdar, kazayla basıyor diyebiliriz. Ancak nihayetinde bir faul tespiti yapılabilirsede sarı karta gerek olmadığını düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Deniz’in yorumu çok değerli. Da Costa, sol ayağını Serdar’ın önüne doğru atmasa bu basma hiç gerçekleşmeyecek. Ben de burada kasten gerçekleşmiş bir basma olmadığı fikrindeyim.

"KASIMPAŞA'YA VERİLEN PENALTI DOĞRU, UĞURCAN SARI KART DA GÖRMELİYDİ"

- 36. dakikada Kasımpaşa’nın kazandığı penaltı

Bülent Yıldırım: Bu pozisyonun başında top Trabzonspor’daydı. Bütün problemler beklenmedik anlarda olur. Bir taç atışı, hücum press… Hakem de beklemiyor bunu. Bu beklenmedik atakta bu mesafede kaldığınız zaman sağlıklı karar veremezsiniz. Beklenmedik anda beklenmedik bir durum oluşmuş. Uğurcan da Da Costa topu kurtarınca ona bir müdahalede bulundu. Da Costa, çizgi üzerindeyken bir temas olduğunu düşünüyorum. Ben bu pozisyonun içerde ve penaltı olduğunu düşünüyorum. Uğurcan’ın da kontrolsüz hareketten sarı kart görmesi gerektiğini düşünüyorum.

Deniz Çoban: Zorbay Küçük, kendisine verilen talimatı uygulamış gözüküyor. Hakemlere; ‘Şüpheli bir pozisyonda tereddüttünüz varsa kararınızda net değilseniz. Dışarda diye karar verin. Ancak siz içerdr kararını verirseniz ve VAR onu dışarıya taşırsa duygu değişimi daha farklı olur.’ Belki Zorbay Küçük, bulunduğu konumdan dolayı net süzemedi pozisyonu. VAR müdahelesi de doğru pozisyon içerde. Ben Uğurcan’ın hareketinin kontrolsüz olduğunu düşünüyorum. Çünkü kayarak yapılmış bir müdahele. Uğurcan’a sarı kart da gerekirdi.

Bahattin Duran: Ben de pozisyonun çizgi üzerinde olduğunu düşünüyorum. Penaltı doğru.

- 52. dakikada Serdar Saatçi’nin Da Costa’ya müdahalesi sonrasında sarı kart gördüğü pozisyon

Deniz Çoban: Sınırları zorlayan, hakem takdirinde olan bir pozisyon. Zorbay Küçük, Serdar’a kırmızı kart gösterse de itiraz etmezdim. Ancak sarı karta da ‘yanlış’ demiyorum.

Bülent Yıldırım: Sürat ve yoğunluk olsaydı bu pozisyonun kırmızı kart olduğunu düşünüyorum. Sınırları çok zorlamış. Ancak bu haliyle sarı kartın yeterli olduğunu düşünüyorum.

Bahattin Duran: Sarı kart kararına katılıyorum. Serdar o kadar sert geldi ki kendisi de sakatlandı. Kırmızı gösterseydi hakem ‘cesur ama doğru bir karar’ derdim.