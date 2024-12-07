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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Enis Destan'dan skandal hareket: Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü! - Trabzonspor Haberleri

        Enis Destan'dan skandal hareket: Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!

        Trabzonspor-Kasımpaşa maçında bordo-mavililer lehine verilen skandal penaltı kararı, futbol kamuoyunda gündem olmaya devam ediyor. Enis Destan'ın 'oscarlık oyunculara taş çıkartan' hareketi futbolseverler tarafından yoğun şekilde eleştirildi. Bordo-mavili futbolcunun bu hareketine sarı kart vermesi gerekirken, penaltı kararına hükmeden Zorbay Küçük ve VAR protokolünü ihlal eden VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun da büyük tepki topladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 11:24 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:28
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        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
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        Süper Lig'de artık sistematik hale getirilen 'Kasımpaşa doğranmasının' bir örneği daha Trabzon'da yaşandı.

        Kasımpaşa'nın 1-0 üstünlüğüyle devam eden mücadelenin 73. dakikasında verilen skandal penaltı kararı, 'yok artık' dedirtti.

        Trabzonsporlu futbolcu Enis Destan, Kevin Rodrigues'le ceza sahasında pozisyon alma mücadelesi sırasında adeta vurulmuş gibi bir anda kendini yere bıraktı. Usta aktörlere taş çıkartacak cinsten, adeta oscarlık bir oyunculuk örneği sergileyen Enis'in sarı kart görmesi gerekirken, filmin ikinci sahnesi ise futbolseverleri şoka uğrattı...

        VAR koltuğunda oturan Mustafa İlker Coşkun, 'VAR protokolünü ihlal ederek' maçın hakemi Zorbay Küçük'ü pozisyonu izlemeye davet etti. Saha kenarındaki ekrandan pozisyonu izleyen Küçük, kendini yere atan Enis Destan'a sarı kart vermek yerine penaltı noktasını göstererek, skandal bir karar daha verdi. Filmin finalinde hakemlerin istediği oldu ve Banza penaltıdan topu ağlara yolladı. Trabzonspor, hakem ve VAR desteğiyle maça ortak edilirken, Kasımpaşa'nın 2 puanı gasp edildi.

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        Sportmenliğe hiç yakışmayacak şekilde kendini yere bırakan Enis Destan, maçın ardından sosyal medyada yoğun eleştiri alırken, ona ayak uyduran 'rol arkadaşları' Zorbay Küçük ve Mustafa İlker Coşkun da büyük tepki çekti.

        Şimdi gözler Zorbay Küçük ve Mustafa İlker Coşkun hakkında TFF'nin alacağı karara çevrildi. Söz konusu hakemlere sezonun kalan kısmında maç verilip verilmeyeceği merakla bekleniyor.

        BODRUM MAÇINDA FALL'IN MÜTHİŞ GOLÜ DE VAR'DAN DÖNMÜŞTÜ!

        Kasımpaşa'nın 8. haftada Bodrum FK'yı konuk ettiği maçta da skandal bir hakem yönetimi sergilenmişti. 0-0 beraberlikle biten maçın 34. dakikasında ev sahibi ekipte Fall'un attığı mükemmel gol VAR incelemesinin ardından iptal edilmişti. Golün ardından VAR'ın uyarısıyla monitöre giden maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu, golün öncesinde Kevin Rodrigues'in Taulant Seferi ile girdiği hava topu mücadelesinde rakibe faul yaptığı gerekçesiyle golü iptal etti. Kasımpaşa cephesi karara uzun süre itiraz etmişti. Lacivert-beyazlılar, maçın VAR (Video Yardımcı Hakem) hakemi Onur Özütoprak'ın protokol hatası yaptığını ifade etti.

        HT Spor yorumcusu Murat Fevzi Tanırlı da, "Açık bariz bir şekilde faul varsa VAR müdahalesi gerekebilir. golün verilmesi daha doğru olurdu. Bodrumlu oyuncunun amacı rakibi kontrol edip topa yükselmek değil; engellemek, hatta oyuncunun faul beklentisi bile yok. Bu pozisyonda VAR ile hakem ne konuştu merak ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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