Trabzonspor-Kasımpaşa maçındaki penaltı kararına sosyal medyada büyük tepki!

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan ve 2-2 beraberlikle sona eren Trabzonspor-Kasımpaşa maçı, hakem kararlarıyla gündem oldu. 73. dakikada Enis Destan'ın kendini yere atması sonrası VAR incelemesinin ardından verilen penaltı kararına ünlü isimler sosyal medyada büyük tepki gösterdi. Maçın hakemi Zorbay Küçük ve VAR koltuğunda oturan Mustafa İlker Coşkun, eleştiri oklarının hedefi oldu.

İşte o yorumlardan bazıları: REZAN EPÖZDEMİR: KASIMPAŞA'NIN EMEĞİNE SAYGISIZLIKTIR! Kasımpaşa'nın bugün aleyhine verilen penaltı, Türk futbolunun geldiği son noktadır. Kasımpaşa'nın puanları hakkaniyete aykırı bir şekilde garabet bir penaltıyla elinden alınmıştır. Bu yapılan Türkiyenin en kıymetli, kurumsal istikrarlı ve başarılı takımlarından biri olan… — Rezan Epözdemir (@rezan_epozdemir) December 6, 2024 Kasımpaşa'nın bugün aleyhine verilen penaltı, Türk futbolunun geldiği son noktadır. Kasımpaşa'nın puanları hakkaniyete aykırı bir şekilde garabet bir penaltıyla elinden alınmıştır. Bu yapılan Türkiye'nin en kıymetli, kurumsal istikrarlı ve başarılı takımlarından biri olan Kasımpaşa SK'nın emeğine saygısızlıktır. Bu adaletsizliğe futbolun bütün paydaşları dur demelidir. Çünkü adaleti kendiniz için isterseniz talep, başkası için isterseniz tavır ve iradedir. Saygın ve kıymetli olan da başkası için yani herkes için adaleti isteyebilmektir.

REKLAM FIRAT GÜNAYER: VAR SİSTEMİ, KAMERA ŞAKASI YAPABİLDİĞİNİ DE GÖSTERMİŞ! Trabzonspor - Kasımpaşa maçındaki penaltıyı izledim.



VAR sistemi aynı zamanda kamera şakası yapabildiğini de göstermiş.

Güzel gelişme.



pic.twitter.com/1W1SRLWLbp — Fırat Günayer (@firatgunayer) December 6, 2024 Trabzonspor - Kasımpaşa maçındaki penaltıyı izledim. VAR sistemi aynı zamanda kamera şakası yapabildiğini de göstermiş. Güzel gelişme. ERSİN TİMUR: KOMEDİYE İMZA ATTI Zorbay Küçük ayağına kadar gelen tarihi fırsatı kaçırmış.



Trabzonspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun bir komediye imzaya attı ve Zorbay hoca da kendisine eşlik etti.



1) Top oyunda ve ceza alanı içinde rakibine atılmış bir yumruk varsa penaltı kırmızı… pic.twitter.com/a1Nz8IWdYK — Ersin Timur (@ersintimurr) December 6, 2024 Zorbay Küçük ayağına kadar gelen tarihi fırsatı kaçırmış. Trabzonspor - Kasımpaşa maçında VAR hakemi Mustafa İlker Coşkun bir komediye imzaya attı ve Zorbay hoca da kendisine eşlik etti. 1) Top oyunda ve ceza alanı içinde rakibine atılmış bir yumruk varsa penaltı kırmızı olmalıydı.