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        Haberler Magazin Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması - Magazin haberleri

        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması

        Mauro Icardi ile olaylı bir boşanma süreci geçiren Wanda Nara'ya, Arjantin'de yasa dışı bahis soruşturması açıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 09:57 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:05
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        Türkiye'de gerçekleştirilen yasa dışı bahis soruşturmasının aynısı, Arjantin'de de gerçekleştiriliyor.

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        Türkiye'de aralarında Mehmet Ali Erbil ile Serdar Ortaç'ın da bulunduğu birçok kişi hakkında yasa dışı bahisi teşvik etme suçundan soruşturma başlatılmıştı.

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        Uzun süredir Mauro Icardi ile yaşadığı ayrılık süreciyle konuşulan Wanda Nara hakkında 'yasa dışı bahise teşvik' iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

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        Soruşturmada; "Wanda Nara'nın Instagram profilinde tanıttığı çevrim içi kumarhanenin Buenos Aires şehrinde veya Arjantin'in herhangi bir eyaletinde lisanslı olmadığı tespit edildi" açıklamasına yer verildi.

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        Wanda Nara, ifade vermeye çağırıldı. Arjantin basınına göre; ünlü ismin, 17 Aralık'a kadar ifade vermesi gerekiyor.

        #Wanda Nara
        #Mauro Icardi
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