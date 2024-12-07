Eşini yeni aldıkları evin önünde öldürdü! Katil zanlısı aranıyor!
Mersin'de 50 yaşındaki Leyla Ç., yeni aldıkları evi temizlemeye geldiği yerde, kocası 46 yaşındaki Zafer Ç. tarafından silahla vurularak öldürüldü. Polis, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı
Mersin, kadın cinayetinin son adresi oldu. Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi 110194 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yeni tamamlanan bir apartmandan ev alan Leyla Ç. (50) dairesini temizlemeye gitti.
ÇİFT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI
AA ve İHA'daki habere göre daha sonra kadının kocası Zafer Ç. de (46) eşinin yanına geldi. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
SİLAHLA BAŞINDAN VURDU
Tartışma sırasında Leyla Ç. eşi Z.Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vuruldu.
KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Cinayet şüphelisi koca olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.
KATİL ZANLISI ARANIYOR
Polis bölgede tedbir alarak inceleme yaptı. Yapılan incelemenin ardından kadının cansız bedeni, Mersin Üniversitesi (MEÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. Cinayetin yaşandığı yere gelen kadının yakınları ise gözyaşına boğuldu.
Öte yandan polis, şüpheli kocanın yakalanması için çalışma başlattı.