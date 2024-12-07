Mersin, kadın cinayetinin son adresi oldu. Olay, Toroslar ilçesine bağlı Arpaçsakarlar Mahallesi 110194 numaralı sokakta meydana geldi. İddiaya göre, yeni tamamlanan bir apartmandan ev alan Leyla Ç. (50) dairesini temizlemeye gitti.

ÇİFT ARASINDA TARTIŞMA ÇIKTI AA ve İHA'daki habere göre daha sonra kadının kocası Zafer Ç. de (46) eşinin yanına geldi. Çift arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

SİLAHLA BAŞINDAN VURDU Tartışma sırasında Leyla Ç. eşi Z.Ç. tarafından binanın önündeki sokakta silahla kafasından vuruldu.

KADIN OLAY YERİNDE CAN VERDİ Cinayet şüphelisi koca olay yerinden kaçarken, çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.