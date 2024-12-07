Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Medya
        Teyit
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Esenyurt'ta polise ateş açıp alıkoyduğu çocuğu öldüren şüpheli hayatını kaybetti | Son dakika haberleri

        Polisi silahla ağır yaraladı! Alıkoyduğu çocuğu öldürdü! İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!

        İstanbul Esenyurt'ta, 'cinsel istismar' şüphesiyle bir eve operasyon düzenleyen polis ekiplerine ateş açan 22 yaşındaki Murat Özer yanında zorla tuttuğu 14 yaşındaki İsmail Selim Yıldırım'ı silahla öldürüp, kendi kafasına ateş etmişti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve 5 gündür tedavi gören Murat Özer öldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:21 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'da olay, 2 Aralık'ta, Esenyurt Yenikent Mahallesi 670 Sokak'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi.

        POLİSE İHBARDA BULUNDU

        İddiaya göre, Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro Amirliği'ne giden Y.K.O. (15) yanındaki arkadaşının bir kişi tarafından alıkonulduğunu ihbar etti.

        CİNSEL İSTİSMARCI ATEŞ AÇTI

        DHA'daki habere göre ekiplerin, ihbarda verilen 5 katlı binanın en üst katındaki daireye operasyon düzenlediği sırada içerideki şüpheli Murat Özer (22) tarafından silahla ateş açıldı.

        BİR POLİS AĞIR YARALANDI

        Polis memuru N.Y. ağır yaralandı. Olay yerine takviye ekipler sevk edilirken, sağlık ekiplerine de haber verildi. Sağlık ekipleri yaralı polis N.Y.'ye ilk müdahaleyi yaparak, hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        DAİREYE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Bu sırada olay yerine gelen takviye polis ekipleri, sokakta geniş güvenlik önlemi alırken, özel harekat polisleri de daireye operasyon düzenledi.

        ZANLI İLE BİR ÇOCUK YARALI BULUNDU

        Eve giren özel harekat polis, polise ateş açan Murat Özer ile evde zorla tuttuğu İsmail Selim Yıldırım'ı (14) yaralı halde buldu.

        KATİL ZANLISI DA ÖLDÜ

        Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, şüpheli Özer ile evde tutulan Yıldırım'a müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yıldırım'ın hayatını kaybetmesinin ardından, Murat Özer'de bugün hayatını kaybetti. Cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Esenyurt
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstismarcı katille ilgili flaş gelişme!
        İstanbul'da Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu!
        İstanbul'da Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu!
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
        Dev derbinin 11'leri
        Dev derbinin 11'leri
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        Güney Kore Devlet Başkanı Yoon azledilemedi
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        23 araç birbirine girdi! 31 yaralı
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        "Hangi vicdanla penaltı verebildin?"
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Dolandırıcılık rolünde oscar ödülü!
        Böyle penaltı olmaz!
        Böyle penaltı olmaz!
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        "Penaltı yok, Enis sarı kart görmeli"
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Kasımpaşa'dan penaltı tepkisi!
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Britney Spears ekonomisi çöktü
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Wanda Nara'ya yasa dışı bahis soruşturması
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Emekli aylığındaki düşüş nasıl önlenir?
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Tepkileri ve göndermeleri konuşuldu
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Muhalifler Dera'yı da aldı, Humus'un kapısında
        Erkekleri tanıma rehberi
        Erkekleri tanıma rehberi