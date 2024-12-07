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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Beşiktaş-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Dev derbinin muhtemel 11'leri - Fenerbahçe Haberleri

        Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri

        Türk futbolunun iki devi Beşiktaş ve Fenerbahçe, Süper Lig'in 15. haftasında Dolmabahçe'de kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar, kötü gidişata son vermek, sarı-lacivertliler ise üst üste 6. galibiyetini alarak zirve yürüşüyünü sürdürmek istiyor. Futbolseverler, dev maç öncesi iki takımın sahaya nasıl bir kadroyla çıkacağını merak ediyor. İşte Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin muhtemel 11'leri...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 07.12.2024 - 13:24 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:33
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        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasındaki dev derbide Beşiktaş ile Fenerbahçe, bu akşam Tüpraş Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Mehmet Türkmen'in düdük çalacağı kritik karşılaşma saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports 1'den canlı yayınlanacak.

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        Ligde oynadığı 13 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-lacivertli ekip, 32 puanla ikinci sırada bulunuyor.

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        Siyah-beyazlı takım ise, Süper Lig'de çıktığı 13 maçta hanesine yazdırdığı 22 puanla haftaya 5. sırada girdi.

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        FENERBAHÇE 135-127 ÖNDE

        Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında karşılaşacak olan Beşiktaş ile Fenerbahçe tüm kulvarlarda 360. kez rakip olacak. İki takımın ezeli rekabetinde sarı-lacivertliler 135 kez galip gelirken, siyah-beyazlılar da 127 defa kazandı.

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        Fenerbahçe ile Beşiktaş, Süper Lig tarihinde ise 136 defa mücadele etti. Fenerbahçe, bu süreçte 49 kez sahadan galibiyetle ayrılırken, Beşiktaş da 42 defa 3 puanın sahibi oldu. 45 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon Dolmabahçe'de oynanan derbiyi sarı-lacivertliler 3-1 kazanırken, Kadıköy'de de 2-1'lik skorla galip gelen taraftı.

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        BEŞİKTAŞ, F.BAHÇE'YE KARŞI İÇ SAHADA 4 MAÇTIR GALİBİYETE HASRET

        Beşiktaş, iç sahada Fenerbahçe'ye karşı çıktığı son 4 derbiyi kazanamadı. Siyah-beyazlılar, 2020-2021 sezonundan bu yana Dolmabahçe'de oynadığı 4 maçta 3 beraberlik ve 1 yenilgi yaşadı. Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'ye karşı son galibiyetini ise 2019-2020 sezonunda 2-0'lık skorla aldı.

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        SERDAR TOPRAKTEPE'NİN İKİNCİ DERBİSİ

        Beşiktaş, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde ikinci derbisine çıkacak. Siyah-beyazlı ekip, Giovanni van Bronckhorst ile yolların ayrılmasının ardından olağanüstü kongreye kadar takımın başında olacağı açıklanan Topraktepe ile geçen sezon da Fenerbahçe derbisinde mücadele etmişti.

        Süper Lig'in 34. haftasında oynanan karşılaşmada Beşiktaş, deplasmanda Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuştu.

        Siyah-beyazlılar, geride kalan sezon da iki dönem takımın başında bulunan Serdar Topraktepe yönetiminde tüm kulvarlarda 14. maçına çıkacak

        8

        F.BAHÇE'DEN ÜST ÜSTE 5 MAÇILIK GALİBİYET SERİSİ

        Jose Mourinho'nun ekibi, ligde oynadığı son 5 maçta 15 puan toplayarak lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 3'e indirdi.

        Samsunspor deplasmanındaki 2-2'lik beraberliğin ardından üst üste Sipay Bodrum FK, Trabzonspor, Net Global Sivasspor, Bellona Kayserispor ve Gaziantep FK'yi mağlup eden sarı-lacivertli takım, zirve takibini sürdürdü.

        9

        CENK TOSUN ESKİ TAKIMINA KARŞI

        Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı milli futbolcu Cenk Tosun, derbide şans bulması durumunda eski takımına karşı forma giyecek.

        Gaziantepspor forması giydiği dönemde Beşiktaş'a karşı 6'sı lig, 2 Türkiye Kupası olmak üzere 8 maçta forma giyen Cenk Tosun, 2010-2014 yılları arasında oynanan bu maçlarda 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

        2014-2015 sezonu öncesinde Beşiktaş'a transfer olup 2017-2018 sezonunun devre arasında rekor bonservisle İngiltere'nin Everton takımına transfer olan milli futbolcu, 2020-2021 sezonunun devre arasında Beşiktaş'a kiralık olarak gelmişti. Cenk Tosun, 1 yıllık aranın ardından 2022-2023 sezonu öncesinde siyah-beyazlı takımla 2 yıllık sözleşme imzalarken, bu sezon başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.

        Beşiktaş formasıyla 3 Süper Lig şampiyonluğu yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, eski takımına karşı ilk kez bir derbi maçta görev almaya hazırlanıyor.

        10

        İşte dev derbinin muhtemel 11'leri:

        11

        Beşiktaş:

        Mert Günok

        12

        Svensson

        13

        Tayyip Talha

        14

        Emirhan

        15

        Masuaku

        16

        Al Musrati

        17

        Gedson Fernandes

        18

        Salih Uçan

        19

        Rafa Silva

        20

        Semih Kılıçsoy

        21

        Immobile

        22

        Fenerbahçe:

        Livakovic

        23

        Osayi

        24

        Becao

        25

        Djiku

        26

        Kostic

        27

        Amrabat

        28

        Fred

        29

        Szymanski

        30

        Tadic

        31

        Oğuz Aydın

        32

        Dzeko

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