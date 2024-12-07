Düzenli kafein tüketimi bağımlılığa yol açar mı? Doğru sanılan yanlışlar neler?

NE KADAR KAFEİN FAZLADIR?

Sağlıklı bireyler için günde en fazla 400 miligram kafein önerilir. Bu miktar, 240 ml kahve fincanına eşdeğerdir. Gençler için bu sınır çok daha düşüktür; yalnızca bir fincan kahve veya iki kutu soda tüketmeleri tavsiye edilir.