2024’te dilekçe verip 2025’te emekli aylığını kestirenlerin aylığı artar mı?

EMEKLİ AYLIĞINI KESTİRİP ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLERİN AYLIĞI ARTAR MI?

Zaten çok yüksek olmayan emekli maaşımın SGK emeklilik hesaplama sisteminden kaynaklı olarak bu yıl beklenen yaklaşık %30’luk farktan etkilenmemesi için 31 Ekim 2024 tarihinde e-Devlet üzerinden dilekçe verdim. EYT’li diye bilinen gruptayım. Çalışma sürem 9025 prim günü. Sağlık sorunlarım nedeniyle son 8-9 yıl brüt maaşım yüksek olmadı.

e-Devlet’te emekli aylığım 24.000 TL görünüyor ve 3 aydır çalışmıyorum. Bir kurumdan iş teklifi aldım. Ailevi sebeplerden gelecek yıl şubat ayında başlamayı düşünüyorum. Brüt ücreti yüksek (tavana yakın) bu işe başlamam durumunda mevcut emekli aylığımı artırmak için emekli aylığımı kestirerek çalışmak istiyorum. Bu mümkün müdür? Bu durumda emekli aylığı hesaplamasında son aldığım yani 2024 yılında hak ettiğim emekli aylığı tutarı üzerine mi artış olur? Yani bu yolla 3 - 4 yıl daha çalışırsam emekli aylığımda 2025’te emekli dilekçesi verenlerin yaşayacağı kaybı yaşamadan aylığım artmaya devam eder mi? Yoksa başka bir hesaplama mı devreye girer? Ne tavsiye edersiniz? (Necmeddin K.)

REKLAM SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com Sorularınızı sırayla cevaplayalım. Emekli aylığını kestirerek yüksek brüt ücretle çalışmaya devam edenler emekli aylıklarını artırırlar. Emekliler normalde 4/a’lı olarak emekli aylıklarını kestirmeden çalıştıklarında sosyal güvenlik destek primine (SGDP) tabi olurlar ve bu ödedikleri primlerin emekli aylıklarına hiçbir katkısı olmaz. Buna karşılık, emekli aylığını kestirip uzun vadeli sigorta kollarına tabi primle çalışanların emekli aylıkları artar.

2024 yılında emeklilik dilekçesi verdiniz ve emekli aylığınız bağlandı. (Bu anlatacaklarım, emeklilik dilekçesini 31 Aralık 2024 tarihine kadar veren özel sektör işçileri ile 14 Ocak 2025 tarihine kadar veren kamu çalışanları için geçerlidir.) Şubat ayında emekli aylığını kestirerek üç yıl daha çalıştınız diyelim. Üç yıllık çalışmanın sonunda emekli aylığınız yeniden bağlanırken 2024 yılındaki hak kazanmış olduğunuz tutarın üzerinden hesaplama yapılır. Üç yıllık sürenin karşılığı hak kazanmış olduğunuz emekli aylığı, 2024 yılında hak kazandığınız tutara ilave edilir.

REKLAM Sizin ifadenizle, böyle bir durumda 2025 yılında emeklilik dilekçesi verenlerin yaşayacağı kaybı yaşamadan emekli aylığınız artmaya devam eder. Emeklilik dilekçesini 31 Aralık’ta veren özel sektör çalışanları ile 14 Ocak 2025 tarihinde veren kamu çalışanları da aylığı bağlattıktan sonra emekli aylığını kestirip yeniden çalışmaya başladıklarında emekli aylığındaki düşüşten korunurlar. Yeni çalışma karşılığı hak kazandıkları emekli aylıkları da 2024 yılında hak kazanmış oldukları tutara ilave edilir. Böylece hem 2024’ten 2025’e geçerken emekli aylığındaki düşüşten korunmuş olunur, hem de emekli aylığının daha da artırılması sağlanır.

EMEKLİ AYLIĞINDAKİ DÜŞÜŞÜ ÖNLEYİCİ BİR DÜZENLEME YAPILACAK MI? Habertürk'teki yazılarınızı ilgiyle takip etmekteyiz. Emekliği aylığında 2024’ten 2025’e geçerken ortaya çıkacak kesintiden dolayı muallakta kalmamak mümkün değil. Ben 1990 SGK girişli olup 7 sene boşluktan sonra 1998 yılında bir belediyede SSK'lı olarak göreve başladım. 26 yıldan beri çalışmaktayım. E – Devlet’te şu an itibarıyla emekli aylığım 38.000 TL görünüyor. Çalışmakta olduğum işyerinden aldığım maaş 51.000 TL. Sizce ne yapmalıyım? Bir de emekli aylığındaki düşüşü önleyici veya makul bir seviyeye indirme yönünde düzenleme yapılması ihtimali var mı? (Ahmet Ç.)

REKLAM Emekli olduktan sonra yaklaşık aynı gelir ile bir işte çalışma imkânınız varsa emeklilik dilekçesi vermek için hiç düşünmeyin. Bu yıl emeklilik dilekçesi vermediğinizde emekli aylığınızda yaklaşık 9 bin lira düşüş olur. Bu fark ömür boyu alacağınız emekli aylığını etkileyecek. Diğer yandan aldığınızı belirttiğiniz 51.000 TL net ücret ise mevcut işinizden ayrıldıktan sonra herhangi bir işte çalışmazsanız evinize giren gelir 13.000 TL azalır. Yaşınız, çocuklarınızın yaşı ve eğitim durumu, çalışmaya kaç yıl daha devam edebileceğiniz hususlarına bakarak kararınızı vermelisiniz.

Emekli aylığındaki düşüşü önleyici bir yasal düzenleme konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı daha önce girişimde bulundu. Ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığı farkı giderici, düşüşü önleyici bir düzenleme yapılmasına sıcak bakmadığı için çalışmalar sonuçsuz kaldı. Yılın bitmesine üç hafta kaldı. Birçok kişi emeklilik dilekçesini vermiş ve işinden ayrılmış bulunuyor. Bu saatten sonra bir düzenleme yapılmasından ümitli değilim. Bugünden sonra düzenleme yapılırsa şu ana kadar emekli olup işinden ayrılanların mağduriyeti ne olacak?

REKLAM Tabii karar verilirse Meclis’te bir gecede yasa değişikliği yapılarak düşüş önlenebilir. Türkiye’de her şey mümkün olduğu için, sendikalar üyelerine son güne kadar beklemeleri tavsiyesinde bulunuyor. ENGELLİ VERGİ İNDİRİMİNDEN YARARLANANLAR YENİ YASA SONRASI ERKEN EMEKLİ OLABİLECEK Mİ? Ben 30.12.2004 tarihinde sigorta başlangıcı olup 20 yılı doldurmaya 26 gün kalan özel şirket çalışanıyım. 11.11.2024 tarihinde İzmir Menderes Devlet Hastanesi’nce onaylanmış %55 sağlık kurulu raporum var.

Kanun değişikliği olacağını yazınızdan öğrendim ve dünya başıma yıkıldı. Emekli olabilme ihtimalim bu kanun teklifiyle kaybolacak. Prim günüm ocak ayında doluyor ama sisteme yansıması şubat ayını bulacağı için en erken şubat sonunda dilekçe verebilirim. Henüz vergi dairesinden vergi indirimi başvurusu da yapmadım. Acaba bu başvuruyu yapsam daha sonra bu kanun değişse de yine etkilenir miyim? Bu kanunun kabul edilip yasalaşması ne kadar sürer? (Orçun G.)

TBMM gündeminde bulunan kanun teklifine göre, 2008 Ekim ayından önce sigortalı çalışmaya başlayan SSK’lılar artık vergi indirimine esas rapora dayanarak emekli olamayacaklar. Aldığınız rapor Maliye Bakanlığı Merkez Sağlık Kurulu tarafından uygun bulunursa vergi indiriminden yararlanabileceksiniz. Ancak vergi indirimi hakkı sağlayan rapora dayanarak yaş şartına bakılmaksızın emeklilik hakkından yararlanamayacaksınız.

REKLAM Bununla birlikte, engelli emeklilik hakkınız tamamen ortadan kalkmış sayılmaz. Eğer Sosyal Güvenlik Kurumu sağlık kurullarından alacağınız raporlarda çalışma gücü kaybınız yüzde 40 ve üzerinde tespit edilirse, kanun değiştikten sonra da emekli olabileceksiniz. İki kurumun dikkate aldığı raporlar arasında şöyle bir fark var. Vergi indirimine esas raporda farklı hastalıklar dolayısıyla tespit edilen engellilik oranları alt alta konularak toplanıyor. Bunun sonucunda yüzde 40’ı aşarsa emekli olunabiliyor idi.

SGK’nın bundan sonra isteyeceği raporlarda ise kişinin çalışmasını en fazla etkileyen hastalık veya engellilik durumu dikkate alınacak. Alt alta toplama işlemi yapılmayacak. Bu açıdan bakıldığında, vergi indirimi bakımından engelli sayılan kişi emeklilik bakımından engelli sayılmayabilir. 3600 GÜNLE EMEKLİ OLANLAR 2025’TE EMEKLİ AYLIĞINDAKİ DÜŞÜŞTEN ETKİLENECEK Mİ?