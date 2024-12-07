Britney Spears ekonomisi çöktü ama o yine de paparazzilerden kaçıyor
Paparaziliğin en parlak döneminde milyon dolarların konuşulduğu 'Britney Spears ekonomisi' çöktü ama o, hâlâ aynı paparazzi korkusunu taşıyarak ülkesini terk etse de işler düşündüğü gibi gitmedi. Bundan sonra ne olacak? İşte bir popçunun paparazzilerle imtihanı ve düşüş hikâyesi ile haftanın gülenleri ve ağlayanları...
Herkes ünlü olmak istiyor ama bu ünlüler de pek dertli. Ülke değiştirecek kadar... Bakınız, Britney Spears...
Pop yıldızı, bu hafta Instagram'da paylaştığı bir videoda Meksika'ya taşındığını açıkladı. Açıklamasında ciddi miydi, değil miydi pek anlaşılamadı ama ardından gelen videolarda sebeplerini ayrıntılandırdı.
Bir gün önce yayınlanan fotoğraflara atıfta bulunarak; "Paparazzilerin beni neden Jason maskesi takıyormuşum gibi görünerek uçağa bindirdiğinden gerçekten emin değilim" dedi. İkinci videoda paparazzilerin onu tasvir etme şeklinin duygularını incittiğini, son derece kaba ve zalim olduklarını söyledi. "Bu yüzden Meksika'ya taşındım" diye bitirdi sözlerini.
Bu açıklamadan kısa süre sonra da kaçmak istediği paparazzilere ABD'deki havaalanı çıkışında ve Meksika'da özel uçaktan inişinde yakalanmasıyla, onun için kaçışın olmadığını da kanıtlamış oldu.
Taşınma hikayesi gerçek ya da değil, bilinmez; ama bu zamana kadar Spears'ın paparazzilerle çatışması hiç bitmedi.
2021'de bir paparazzi isyanında, "Herhangi bir yere gitmek oldukça zor, çünkü bu aptal yüzler fotoğrafımı çekmek için ortaya çıkıp duruyor" diye yazdı.
Britney Spears, Nisan 2023'teki başka bir Instagram gönderisinde, o zamanki eşi Sam Asghari'den kendisini fotoğrafçılardan korumasını istediğini, ancak yine de fotoğraflarını çektiklerine dair bir anekdot paylaştı.
“Bir aptal gibi görünüyordum. Yüz ifadem, eğilme şeklim, midemdeki çıkıntı! Korkunçtu, çünkü savunmasız bir durumdayken fotoğrafımı çektiler, bu yüzden tabii ki kendimi koruyorum” dedi.
ABD'li ekonomi gazetecisi Duff McDonald, 2008'de 'Britney Spears Ekonomisi' başlıklı makalesinde, o dönemde Amerika'daki en büyük para kazanma fırsatlarından birini tartışmaya açtı: Britney Spears'ın fotoğraflarını çekmek.
McDonald, bütün bir endüstrinin pop yıldızının etrafında dolaştığını ve onun her hareketinin yılda 110 ila 120 milyon dolar ayarında getiri sağladığını belgeledi ve "Britney ekonomisi, 50 ila 75 bin kişilik güçlü bir şirkete eşdeğer olacak" dedi.
Medya fırtınasının merkezinde yer alan şarkıcı, bir süreliğine öfkesini sanatına kanalize etmeye çalıştı. 2007'deki 'Blackout' albümünden bir şarkı olan 'Piece of Me', halkın gözü önünde büyümenin sıkıntılarını yansıttı. "On yedi yaşımdan beri Bayan Amerikan Rüyası'yım / Sahneye çıksam veya Filipinler'e gizlice kaçsam da fark etmez / Hâlâ popomun resimlerini dergiye koyacaklar" sözleriyle Spears meydan okudu.
"Benden bir parça mı istiyorsunuz?" diyordu Britney Spears. Evet, İnsanlar ondan bir parça istiyordu ve bu da onun gelecek yıllarda hayatındaki değişimi belirleyecekti.
Britney Spears'ın her hareketini takip eden, her türlü utanç verici durumda onun hiç de hoş olmayan fotoğraflarını yakalayarak geçimini sağlamaya çalışan fotoğrafçıların hayranı olmadığı bir gerçekti. 2008'deki şarkısı 'Kill the Lights'ta "Bütün bunlar para kazanmaya çalışıyor / Gözlerimi acıtıyor" sözlerine yer vermesi bundandı.
Artık Britney Spears ne albüm yapıyor ne konser veriyor. Paparazzi sürüsü artık onun her hareketini takip etmiyor, çünkü paparazzilerin ekonomik sistemi eskisi gibi değil.
Sonuçta sosyal medya, ünlülere imajları üzerinde her zamankinden daha fazla kontrol imkanı verdi. Artık nişanlandığı, evlendiği, hamile kaldığı ya da bebeğini dünyaya getirdiği haberlerini herkesten önce veren kendileri oldu.
Ancak ünlü olmanın değişen tek yönü, imajın kontrolü değil. Paparazzilik artık akıllı telefonu olan herkesin işi haline geldi.
Dolayısıyla Britney Spears her ne kadar sosyal medyada kimsenin anlam veremediği dans videolarıyla gündeme gelmeye çalışsa da aslında sokağa adım attığında istemediği şekilde görüntülenmeye devam edeceğini de biliyor. İşte ülkesini terk edişi gerçekten bu yüzdense, tıpkı geçmişinden kaçamayacağı gibi, yeni dönemin paparazzileri olan 'herkes'ten kaçamayacağı da bir gerçek...
HAFTANIN AĞLAYANLARI
Sharon Stone, BBC'nin 2024'te dünyada ilham kaynağı ve etkili olan 100 kadın listesine girmesinin ardından kariyeriyle ilgili samimi açıklamalarıyla gündeme geldi bu hafta.
'Temel İçgüdü' filminde 'seks sembolü' olarak gösterilen oyuncu, bu filmin sonucu olarak, hep aynı tür rollere seçildiğini ve bunun kendisini rahatsız ettiğini daha önceki birçok röportajında olduğu gibi yineledi.
Stone, "Bu filmde uydurulan benim çok seksi olduğum fikrini, insanların cinsellikleriyle cezalandırıldıkları bir hastalıkla mücadele etmek için kullanmış olmaktan çok gurur duyuyorum. Ben de kendi cinselliğim için cezalandırılıyordum" dedi.
"Göz kapaklarımın içine dövme yaptırırdım"
SharonStone, "Kendi gençliğinize ne söylemek istersiniz?" sorusuyla karşı karşıya kalınca, "İyi olacaksın" mesajını vereceğini söyledi. Bu anlarda gözyaşlarını tutamayan oyuncu, "Şu an bunu bilmiyorsun, ama iyi olacaksın" diye tekrar etti.
Oyuncu ayrıca, "Elimde olsa bunu göz kapaklarımın içine dövme olarak yazdırırdım" dedi.
Sharon Stone, bu ifadeleri 23 yıl önce, şöhretinin zirvesindeyken beyin kanaması geçirerek ölümden döndüğü anları kastederek söyledi.
"Bana 'Şişman kız rolleriyle yetinmen gerekecek' dediler"
Kate Winslet, başrolde yer aldığı 1997 yapımı 'Titanik' (Titanic) filmi döneminde vücudu hakkında acımasız yorumlara maruz kaldığını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.
1998 Altın Küre Ödülleri'nde henüz 22 yaşındayken kırmızı halıda yürürken gazeteciler tarafından kilosu nedeniyle eleştirildiğini anlattı.
Winslet, 'Titanik'teki rol arkadaşı Leonardo DiCaprio'nun yanında kırmızı halıda yürürken, bir muhabir ona elbisenin içine "biraz eritilip dökülerek" girmiş gibi göründüğünü, "iki beden daha büyük" bir elbise giymesi gerektiğini söylemişti.
Winslet'e göre bunlar, 'Titanik' vizyona girdikten sonra aldığı birçok olumsuz yorumdan yalnızca biriydi.
"Bu kesinlikle dehşet verici" diyen Winslet, "Nasıl biri sadece yolunu bulmaya çalışan genç bir oyuncuya böyle bir şey yapar ki?" diye yakındı.
Kate Winslet, kariyerinin başlarındayken oyunculuk eğitmeninin kendisine şişman olmakla barışması gerektiğini söylediğini anımsarken, eğitmenin kendisine "Beni dinle Kate. Eğer böyle görüneceksen şişman kız rolleriyle yetinmen gerekecek" dediğini anlattı.
'Titanik'te nasıl göründüğü konusunda küçümseyici yorumlar aldığını söyleyen Winslet, "İnsanlar bana 'Bu rolü canlandırırken çok cesurdun. Makyaj yapmadın. Kırışıklıkların vardı' şeklinde konuştu" dedikten sonra eğlence sektörünün kadınlarda gerçekçi olmayan beklentilerine dikkat çekti.
Ünlü oyuncu, "Erkeklere 'Bu rolü canlandırdığın için çok cesurdun. Sakal bıraktın' diyor muyuz? Hayır. Demiyoruz. Bu cesaret değil. Bu rolünü oynamak" ifadesini kullandı.
HAFTANIN GÜLENLERİ
Yine ve hep zirvede kalmayı başaran Taylor Swift, haftanın gülenlerinde de zirvede. 2024 Spotify listesinde dünyada en çok dinlenen sanatçısı ilan edildi.
Billboard tarafından 2024'ün '21. Yüzyılın En Büyük Pop Yıldızları' listesinde Beyonce'nin ardından ikinci sıraya yerleşmesi ve ardından gelen kitap rekoru da yüzünü güldürdü Swift'in.
Bu hafta sonu artık sonlandıracağı Eras Turnesi'nden şimdiye dek hiç görmediğimiz perde arkası fotoğraflara yer veren 'Eras Tour Book' adlı kitap, çıktığı ilk hafta sonunda 814 bin adet satılarak rekora imza attı.
Hayatına yeni sayfa açtı
Ünlü süper model Gisele Bündchen, erkek arkadaşı Joaquim Valente ile bebek heyecanı yaşıyor. Kendisinin üçüncü, sevgilisinin ilk çocuğuna hamile olan 44 yaşındaki Brezilyalı model, Costa Rica tatilinde mutluluğunu sergiledi.
13 yıl evli kaldığı Amerikan futbolcusu Tom Brady'den 2022'de ayrıldı, 2023'te resmen boşandı. 14 ve 11 yaşlarında iki çocuğu olan Bündchen'in yüzü, hayatında açtığı bu yeni sayfada gülüyor.
Taşıyıcı anneden yeni bebek
Johnny Depp ile olaylı boşanma süreci ve iftira davasını kaybetmesi üzerine ABD'yi terk ederek Madrid'de kızıyla sakin bir hayat yaşayan Amber Heard, ikinci çocuğunu bekliyor.
2021 yılında bir kız bebek annesi olduğunu açıklayan oyuncunun, sağlık sorunları nedeniyle asla kendi bebeğini taşıyamayacağı söylendikten sonra, kızının taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği öğrenilmişti. Belli ki ikinci çocuğunu da taşıyıcı anneden bekliyor.
İlk çocuğunun doğumunu duyururken, "O, hayatımın geri kalanının başlangıcı" ifadesini kullanmıştı. Şimdi mutluluğuna yeni bir mutluluk eklemeyi bekliyor.