Britney Spears ekonomisi çöktü ama o yine de paparazzilerden kaçıyor

Herkes ünlü olmak istiyor ama bu ünlüler de pek dertli. Ülke değiştirecek kadar... Bakınız, Britney Spears...

Pop yıldızı, bu hafta Instagram'da paylaştığı bir videoda Meksika'ya taşındığını açıkladı. Açıklamasında ciddi miydi, değil miydi pek anlaşılamadı ama ardından gelen videolarda sebeplerini ayrıntılandırdı.

Bir gün önce yayınlanan fotoğraflara atıfta bulunarak; "Paparazzilerin beni neden Jason maskesi takıyormuşum gibi görünerek uçağa bindirdiğinden gerçekten emin değilim" dedi. İkinci videoda paparazzilerin onu tasvir etme şeklinin duygularını incittiğini, son derece kaba ve zalim olduklarını söyledi. "Bu yüzden Meksika'ya taşındım" diye bitirdi sözlerini.

Bu açıklamadan kısa süre sonra da kaçmak istediği paparazzilere ABD'deki havaalanı çıkışında ve Meksika'da özel uçaktan inişinde yakalanmasıyla, onun için kaçışın olmadığını da kanıtlamış oldu.

Taşınma hikayesi gerçek ya da değil, bilinmez; ama bu zamana kadar Spears'ın paparazzilerle çatışması hiç bitmedi.

2021'de bir paparazzi isyanında, "Herhangi bir yere gitmek oldukça zor, çünkü bu aptal yüzler fotoğrafımı çekmek için ortaya çıkıp duruyor" diye yazdı.