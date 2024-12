Britney Spears ekonomisi çöktü ama o yine de paparazzilerden kaçıyor

McDonald, bütün bir endüstrinin pop yıldızının etrafında dolaştığını ve onun her hareketinin yılda 110 ila 120 milyon dolar ayarında getiri sağladığını belgeledi ve "Britney ekonomisi, 50 ila 75 bin kişilik güçlü bir şirkete eşdeğer olacak" dedi.

Medya fırtınasının merkezinde yer alan şarkıcı, bir süreliğine öfkesini sanatına kanalize etmeye çalıştı. 2007'deki 'Blackout' albümünden bir şarkı olan 'Piece of Me', halkın gözü önünde büyümenin sıkıntılarını yansıttı. "On yedi yaşımdan beri Bayan Amerikan Rüyası'yım / Sahneye çıksam veya Filipinler'e gizlice kaçsam da fark etmez / Hâlâ popomun resimlerini dergiye koyacaklar" sözleriyle Spears meydan okudu.

"Benden bir parça mı istiyorsunuz?" diyordu Britney Spears. Evet, İnsanlar ondan bir parça istiyordu ve bu da onun gelecek yıllarda hayatındaki değişimi belirleyecekti.