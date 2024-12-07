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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul Beylikdüzü'nde 14 katlı binada patlama! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!

        İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede şiddetli bir patlama meydana geldi. Apartmanda büyük hasar oluşurken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın, doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 08:19 Güncelleme: 07.12.2024 - 08:37
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        İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
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