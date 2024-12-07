İstanbul'da 14 katlı binada patlama!
İstanbul Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede şiddetli bir patlama meydana geldi. Apartmanda büyük hasar oluşurken, olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Patlamanın, doğal gaz kaynaklı olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.
Giriş: 07.12.2024 - 08:19 Güncelleme: 07.12.2024 - 08:37
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