Ankara'da özel eğitim okulunda 'otizmli öğrenciyi darp' soruşturması

Ankara'da, yüzde 90 engelli raporu bulunan otizmli E.A.Ç.'nin (10) eğitim gördüğü özel eğitim ve uygulama okulunda darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Dosyada darp iddiasına dair güvenlik kamerası görüntüsü yer aldı. Görüntüde öğretmenlerden M.Y.'nin çocuğun ayağına bastığı, Z.B.'nin kulağından çektiği, diğer öğretmenlerin de çocuğun saçından ve kollarından tuttuğu görüldü.

Olay, 1 ay önce Beypazarı ilçesindeki özel eğitim ve uygulama okulunda meydana geldi. Özlem Ö., okul dönüşü oğlunun kulağının arkasında tırnak izi, kulaklarında morluk ve kolunda çizikler fark etti. Özlem Ö., önce oğlunun öğretmenini aradı, sonra da okula gidip, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde oğlunun 4-5 öğretmenin arasında tartaklandığını gören Özlem Ö., Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özlem Ö. dilekçesinde, oğlunun ayağına basan öğretmen M.Y. ile saçından çeken ve kollarından tutarak darbettiğini iddia ettiği diğer öğretmenlerin tespit edilip cezalandırılmasını talep etti.

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BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLENECEK

Özlem Ö., güvenlik kamerası görüntüsünü de delil olarak sundu. Görüntüde ders arasında öğretmenler ve diğer öğrencilerle koridorda bulunduğu sırada E.A.Ç.'nin, arkadaşının ayağına vurduğu, buna sinirlenen öğretmen M.Y.'nin çocuğun ayağına bastığı ve sözlü olarak da tepki gösterdiği görüldü.

Bunun üzerine otizmli E.A.Ç.'nin daha da agresifleştiği, gelen diğer öğretmenlerin çocuğun saçından ve kollarından tutup çekiştirdiği görüntüde yer aldı. Öğretmen Z.B.'nin çocuğun kulağından tutup çektiği de görüldü. Savcılık, soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenip, rapor düzenlenmesine karar verirken, görüntüde yer alan öğretmenler ile okul müdürünün de ifadelerine başvurdu. Soruşturma sürüyor.