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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da özel eğitim okulunda 'otizmli öğrenciyi darp' soruşturması | Son dakika haberleri

        Ankara'da özel eğitim okulunda 'otizmli öğrenciyi darp' soruşturması

        Ankara'nın Beypazarı ilçesinde özel bir eğitim kurulunda, 10 yaşındaki yüzde 90 engelli raporu bulunan otizmli E.A.Ç.'nin darp edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı. Öğretmenlerden birisinin çocuğun ayağına bastığı, diğerinin kulağını çektiği, bazı öğretmenlerin de saçından ve kollarından tuttukları görüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:22 Güncelleme: 07.12.2024 - 12:51
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        'Otizmli öğrenciyi darp' soruşturması
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        Ankara'da, yüzde 90 engelli raporu bulunan otizmli E.A.Ç.'nin (10) eğitim gördüğü özel eğitim ve uygulama okulunda darbedildiği iddiasına ilişkin soruşturma başlattı. Dosyada darp iddiasına dair güvenlik kamerası görüntüsü yer aldı. Görüntüde öğretmenlerden M.Y.'nin çocuğun ayağına bastığı, Z.B.'nin kulağından çektiği, diğer öğretmenlerin de çocuğun saçından ve kollarından tuttuğu görüldü.

        Olay, 1 ay önce Beypazarı ilçesindeki özel eğitim ve uygulama okulunda meydana geldi. Özlem Ö., okul dönüşü oğlunun kulağının arkasında tırnak izi, kulaklarında morluk ve kolunda çizikler fark etti. Özlem Ö., önce oğlunun öğretmenini aradı, sonra da okula gidip, güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntülerde oğlunun 4-5 öğretmenin arasında tartaklandığını gören Özlem Ö., Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Özlem Ö. dilekçesinde, oğlunun ayağına basan öğretmen M.Y. ile saçından çeken ve kollarından tutarak darbettiğini iddia ettiği diğer öğretmenlerin tespit edilip cezalandırılmasını talep etti.

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        BİLİRKİŞİ RAPORU DÜZENLENECEK

        Özlem Ö., güvenlik kamerası görüntüsünü de delil olarak sundu. Görüntüde ders arasında öğretmenler ve diğer öğrencilerle koridorda bulunduğu sırada E.A.Ç.'nin, arkadaşının ayağına vurduğu, buna sinirlenen öğretmen M.Y.'nin çocuğun ayağına bastığı ve sözlü olarak da tepki gösterdiği görüldü.

        Bunun üzerine otizmli E.A.Ç.'nin daha da agresifleştiği, gelen diğer öğretmenlerin çocuğun saçından ve kollarından tutup çekiştirdiği görüntüde yer aldı. Öğretmen Z.B.'nin çocuğun kulağından tutup çektiği de görüldü. Savcılık, soruşturma kapsamında güvenlik kamerası görüntüsünün bilirkişi tarafından incelenip, rapor düzenlenmesine karar verirken, görüntüde yer alan öğretmenler ile okul müdürünün de ifadelerine başvurdu. Soruşturma sürüyor.

        'GEREKLİ İŞLEMLERİN YAPILMASINI İSTİYORUZ'

        E.A.Ç.'nin babası Enver Ç., ilçede tek özel eğitim okulu olduğu için oğlunun aynı okula devam ettiğini söyleyerek, "Görüntüde okulda eğitim veren öğretmenlerin 3-4 tanesinin çocuğumu darbettiklerini gördük. Saçını çekmek, ayağına basmak, kollarından, kulaklarından çekmek suretiyle çocuğumun 3-4 öğretmen tarafından darbedildiğini üzülerek izledik. Rapor aldık. Çocuğun kendisini ifade edemediğine dair raporlar dahi alındı. Soruşturma devam ediyor. Eğitim kurumuna çocuklarımızı, evlatlarımızı güvenli bir şekilde eğitim alsınlar diye veriyoruz. Fakat benim çocuğum darbedildi. Çocuğum aynı kurumda aynı öğretmenlerden eğitim almaya devam ediyor. Soruşturmanın bir an önce tamamlanmasını ve gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

        Öte yandan olayla ilgili idari soruşturmanın da başlatıldığı ve öğretmenlerin sınıflarının değiştirildiği belirtildi.

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