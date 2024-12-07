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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten CDS açıklaması: "Dış finansmana erişim kolaylaştı" - İş-Yaşam Haberleri

        Bakan Şimşek'ten CDS açıklaması: "Dış finansmana erişim kolaylaştı"

        Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, " İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 10:00 Güncelleme: 07.12.2024 - 10:00
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        "İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaştı"
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        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin risk primine (CDS) ilişkin değerlendirme yaptı.

        Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'nin CDS risk priminin 250 baz puanın altına indiğini anımsatarak, şunları aktardı:

        "2020 yılı Şubat ayından sonraki en düşük seviyesine gerileyen CDS, ekonomi programımıza duyulan güvenin ve program kazanımlarımızın en somut göstergelerinden biri.

        2023 yılı Mayıs ayına göre düşüş gelişmekte olan ülkelerde ortalama 49 baz puan iken ülkemizde 456 baz puan.

        İyileşen risk primimiz sayesinde dış finansmana erişim kolaylaşırken dış finansman maliyeti de düşmektedir."

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