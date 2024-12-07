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        Haberler Gündem 3. Sayfa Olay yeri: Beşiktaş... Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu! | Son dakika haberleri

        İstanbul'da Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu!

        İstanbul Beşiktaş'ta, 63 yaşındaki İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork'un, 3'üncü kattaki evine parmaklıklara tırmanarak giren Şili uyruklu 28 yaşındaki Franco Antonio Escobar S.J., dairenin kasasındaki toplam değeri 3.5 milyon lira olan mücevher, ziynet eşyası ve dövizleri çaldı. Şikayet üzerine polis tarafından güvenlik kameralarından adım adım takip edilen şüpheli, Beyoğlu'nda kaldığı otelde yakalandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 12:11 Güncelleme: 07.12.2024 - 13:07
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        İstanbul'da Şilili Escobar, İsviçreli iş insanı Kekork'u soydu!
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        İstanbul'da olay, 13 Kasım günü saat 20.30 sıralarında Beşiktaş Kuruçeşme'de meydana geldi. İstanbul'da yaşayan İsviçreli iş insanı Donikyan Kevork (63), ailesiyle birlikte dışarı çıktı.

        3. KATTAKİ EVE GİRİP 3.5 MİLYON TL'LİK MÜCEVHER ÇALDI

        DHA'daki habere göre bu sırada evi izleyen bir şüpheli, binanın demir parmaklıklarından 4 katlı binanın 3'üncü katındaki daireye tırmandı.

        Camı kırarak içeri giren şüpheli, bu sırada elini yaraladı. Evin içerisindeki kasayı bulan şüpheli, buradaki 3.5 milyon lira değerindeki mücevher, ziynet eşyası ve dövizi alarak kaçtı.

        DURUMU POLİSE BİLDİRDİ

        Eve döndüğünden hırsızlığı fark eden İsviçreli iş insanı, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.

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        54 KAMERADAN 32 SAAT GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

        Şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin İETT otobüsüne bindiğini tespit etti.

        Toplam 54 güvenlik kamerasının kaydettiği 32 saatten fazla görüntüyü mercek altına alana ekipler, şüphelinin Beyoğlu'nda bir otelde kalan Şili uyruklu Franco Antonio Escobar S.J. (28) olduğunu tespit etti.

        4 FARKLI ÜLKEYE PARA GÖNDERMİŞ

        Belirlenen otele giden ekipler, Şili uyruklu şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin kaldığı odada yapılan aramada, İsviçreli iş insanına ait 5 adet lüks saat, 4 farklı ülkeye para gönderildiğini gösteren banka dekontları, büyük tornavida, 2 çift inşaat eldiveni, akbil ve sırt çantası ele geçirildi. Ele geçirilen eşyalar, İsviçreli iş insanı Kevork'a teslim edildi.

        ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Emniyete götürülen Şili uyruklu şüpheli Franco Antonio Escobar S.J., buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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