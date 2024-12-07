Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti! İzmir'de, 34 yaşındaki Erdinç B., polis merkezine giderek otomobilinde 29 yaşındaki Eda Kuş'un cesedi olduğunu söyledi. Şüpheli gözaltına alınırken, Erdinç B. tartışma sırasında sevgilisi Kuş'un tabanca ile kendisini vurduğunu öne sürdü. Kuş'un yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un, barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti

Demirören Haber Ajansı Giriş: 07.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:19 facebook

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