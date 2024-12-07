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        Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir haberleri: Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!

        İzmir'de, 34 yaşındaki Erdinç B., polis merkezine giderek otomobilinde 29 yaşındaki Eda Kuş'un cesedi olduğunu söyledi. Şüpheli gözaltına alınırken, Erdinç B. tartışma sırasında sevgilisi Kuş'un tabanca ile kendisini vurduğunu öne sürdü. Kuş'un yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un, barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 13:53 Güncelleme: 07.12.2024 - 14:19
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        Aracındaki kadın cesedi ile karakola gitti!
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        İzmir'de olay, sabah saatlerinde Gültepe Polis Merkezi'nde meydana geldi. Korsan taksicilik yaptığı belirtilen Erdinç B. (34), polis merkezine gidip, otomobilinde kız arkadaşı, 1 çocuk annesi Eda Kuş'un (29) cesedinin olduğunu söyledi.

        BİR ÇOCUK ANNESİ GENÇ KADIN KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        DHA'daki habere göre Erdinç B. gözaltına alınırken, otomobilde yapılan aramada, sağ ön koltukta kanlar içerisinde Kuş'un cesedi bulundu.

        KURŞUN SAĞ KULAĞINA İSABET ETMİŞ

        İncelemede, Kuş'un sağ kulağına isabet eden kurşunla hayatını kaybettiği anlaşıldı. Cumhuriyet savcısının olay yeri incelemesinin ardından otomobildeki suç aleti tabancaya el konuldu.

        KISKANÇLIK KAVGASI VE İNTİHAR İDDİASI

        Kuş'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Erdinç B., polisteki ilk ifadesinde sevgilisi Kuş ile aralarında 'kıskançlık' yüzünden tartışma çıktığını, kadının yanındaki tabancayı çıkarıp intihar ettiğini öne sürdü.

        EDA BİR AY ÖNCE AYRILMIŞ

        Kuş'un yakınları ise Erdinç B.'den bir ay önce ayrılan Kuş'un, barışmak isteyen eski sevgilisinin tekliflerini reddettiği için cinayete kurban gittiğini iddia etti.

        Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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        #İzmir
        #Eda Kuş
        #Son dakika haberler
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