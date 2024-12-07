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        Antalya'nın tarihi "Kırk Merdiven" bağımlı mekânı oldu

        Antalya'nın tarihi ve turistik merkezi Kaleiçi'ni Yat Limanı'na bağlayan, 11'inci yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edilen 44 basamaklı Kırk Merdiven'in alt kısmındaki nişler ile devamındaki surların altındaki nişler, evsizler ve alkoliklerin mekânı oldu. Bölge esnafı, şişeleri kırarak ortalığa atan kişiler nedeniyle Kırk Merdiven bölgesinde ciddi bir koku sorunu yaşandığını dile getirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.12.2024 - 11:15 Güncelleme: 07.12.2024 - 11:15
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        Tarihi "Kırk Merdiven" bağımlı mekânı oldu
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        Antalya kent merkezinde Helenistik Dönem'den Roma, Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait tüm izlerin taşındığı, Türkiye'nin en önemli tarihi şehirlerinden biri olan Kaleiçi'ndeki surlar ve Kırk Merdiven'deki nişler, alkoliklerin ve evsizlerin mekânına dönüştü.

        Selçuk Mahallesi Merdiven Sokak'ta, Kaleiçi ile Yat Limanı arasındaki en önemli geçiş güzergahlarından biri olan ve 11'inci yüzyılda Venedikliler tarafından inşa edildiği belirten 44 basamaktan oluşan Kırk Merdiven'in altında 2 adet niş bulunuyor.

        UZUN SÜREDİR BURADA YAŞIYORLAR

        Bu geniş nişleri uzun süredir evsizler veya alkolikler mekân olarak kullanıyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Kaleiçi ve Yat Limanı'ndaki en önemli gezi noktalarından biri olan ve Yat Limanı'nın panoramik fotoğraflarının da çekildiği nişlerin altında toplanan bir grup vatandaş, uzun süredir burada yaşıyor.

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        Bölge esnafı bu kişilerin sürekli alkol aldıklarını, bölgeyi aşırı kirlettiklerini, ziyaretçileri de korkutup, rahatsız ettiklerini dile getirdi. Esnaf, içtikleri alkollerin şişelerini de kırarak ortalığa atan kişiler nedeniyle Kırk Merdiven bölgesinde ciddi bir koku sorunu yaşandığını söyledi.

        NİŞLERİN İÇİNDE ÇADIR VE YATAK

        Esnaf, bir haftadır polisi arayıp şikâyetçi olduklarını anlatırken, 4 Aralık'ta Muratpaşa Kaymakamlığı'na iletilen bir şikâyet sonrası bölgeye gelen ekipler işlem yaptı. Aynı gün sabah saatlerinden itibaren 5 kişi alkol alırken, bir vatandaş kaymakamlığa durumu bildirdi.

        Kaymakamlık tarafından öğle saatlerinde gönderilen ekipler tarafından merdiven altındaki nişler ile devamındaki tarihi surların altındaki nişlerin içine çadır ve yatak kurup burada yaşayan Yüksel Ö., Namık Kemal Ç., Semiramis Şimşek K., Sadık P. hakkında çevreye verdikleri rahatsızlıktan dolayı idari yaptırım tutanağı düzenlendi. Ayrıca bu kişilerin bulunduğu yerden menedildiği de kaydedildi. Zabıta ekipleri ise bırakılan çöpleri temizledi.

        2 SAAT SONRA GERİ DÖNDÜLER

        Bölge esnafı sürekli bu sorunu yaşadıklarını belirterek, şikâyet ettiklerini, ancak kaldırıldıktan 1-2 saat sonra bu kişilerin yeniden buraya geldiklerinden dert yandı. Diğer yandan Kırk Merdiven'in iniş kısmındaki bazı taşların zarar gördüğü ve parçalandığı da görüldü.

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        Tarihi merdivenlerin duvarları ve nişlerin içine ciddi ölçüde zarar verildiği de belirlendi. Polis ve zabıta ekipleri tarafından uzaklaştırılan bu kişilerden bazıları birkaç saat sonra aynı yere dönüp, yeniden yerleşti. Esnaf, buraların demir parmaklıkla kapatılması gerektiği önerisinde bulundu.

        VENEDİKLİLER İNŞA ETTİ

        Bu yerin "Kırk Merdiven" olarak adlandırılması 1671-72 yıllarında kenti ziyaret eden ünlü gezgin Evliya Çelebi'ye kadar uzanıyor. Limanın önemi sayesinde Mısır ile dönemin Antalya'sı arasındaki yoğun ticaret nedeniyle 11'inci yüzyılda kenti işgal ve tahrip eden Venedikliler tarafından yapıldığı düşünülen 44 taş basamak, günümüzde de Yat Limanı ile Kaleiçi arasında iletişimi sağlayan önemli güzergahlardan biri.

        Yat Limanı'nın orta noktasında bulunan basamaklar, yerleşimin akropolü niteliğindeki kuzey bölümünün liman tarafındaki sur duvarları boyunca uzanıyor. En üst noktasında Kaleiçi'ne girişi sağlayan ve Geç Osmanlı Dönemi'ne kadar varlığı bilinen anıtsal kapıdan bugün eser kalmadı.

        Bu kapıyı Büyük Liman Kapısı olarak tanımlayan Evliya Çelebi, kapının üstünde "frenkpesend bir derviş" tasvir edildiğini aktarıyor. Bu tasvirin, günümüzde Antalya Müzesi'nde korunan ve başının etrafında Yunanca 'Gabriel' yazısı bulunan kanatlı melek figürünün resmedildiği Erken Bizans Dönemi kabartma olduğu değerlendiriliyor.

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